عليه ترك بعض الأرقام دون تحطيمها .. مانويل نوير يطارد سجل أوليفر كان

عادل الحارس الألماني مانويل نوير رقم مواطنه المعتزل أوليفر كان في قائمة اللاعبين المحققين للانتصارات في الدوري الألماني.

ويمتلك أوليفر كان الرقم القياسي في تحقيق الانتصارات، حتى عادله نوير مؤخرًا بتحقيقه الفوز رقم 310.

ووصل الدولي الألماني إلى الرقم القياسي عندما فاز بايرن ميونخ على نظيره لايبزيج في الجولة ال 21 من بطولة الدوري.

رحلة نوير لتحقيق تلك الأرقام

حقق نوير أول 77 انتصارًا من خلال مشاركته في 156 مباراة لنادي شالكه.

وذلك قبل أن يواصل نوير ترسيخ مكانته كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم من خلال استكمال مسيرته مع بايرن، حيث ترك الملعب منتصرًا في 233 من أصل 302 مباراة في الدوري الألماني.

وحقق نوير تلك الأرقام في وقت أقل من الحارس الأسطوري أوليفر كان، فحارس البايرن السابق والمدير التنفيذي الحالي للنادي كان قد وصل إلى انتصاره ال 310 في مباراته رقم 557 بعد الفوز على هيرتا برلين في آخر مباريات الدوري موسم 08-07، قبل أن يعلق قفازه.

مسيرة تاريخية

لم يكتفي مانويل نوير بوصوله إلى عدد الانتصارات التاريخية مثل أوليفر كان فقط، بل أن قائد الفريق البافاري حطم رقم مواطنه المعتزل في الحفاظ على شباكه نظيفة، حيث استطاع الوصول إلى تحقيق 211 مباراة.

وبذلك يتخطى رقم مواطنه كان الذي حقق 204 مباراة فقط، وما يعطي الأفضلية لنوير ليس كسره الرقم وحسب، بل أنه استطاع تحطيمه بلعبه 100 مباراة أقل.

الحارس المعتزل كان يبلغ من العمر 38 عامًا عندما تقاعد، ولكن نُقل عنه مؤخرًا قوله إن نوير البالغ من العمر 35 عامًا يمكنه اللعب أكثر من ذلك.

وذكر أيضًا أن تمديد عقد كابتن بايرن، الذي ينتهي في عام 2023، يحتل مكانة عالية في قائمة الأولويات، بينما كان يمزح أنه طلب من نوير ترك بعض السجلات له قبل أن ينتهي.

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