عليك أن تكون قدوة.. تفاصيل مشادة رونالدو مع زميله في دوري الأبطال

لم تكن الأيام الأخيرة لكريستيانو رونالدو في يوفنتوس جيدة، هذه حقيقة تتأكد في لقطات أتت بالفيلم الوثائقي "الكل أو لا شيء، يوفنتوس" برؤية مشاجرة بين الدون وزميله خوان كوادرادو في غرف خلع ملابس البيانكونيري.

وبدأ الأمر بتلقي يوفنتوس هدفًا مفاجئًا من بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في ملعب أليانز ستاديوم، بعد أن خسر اليوفي مباراة الذهاب بهدفين لهدف في البرتغال.

دخل رونالدو إلى غرفة خلع الملابس غاضبًا للغاية، ووجه كلمات عنيفة لاعبي يوفي، فقال "علينا أن نعمل بجدية أكبر، ماذا يحدث بحق الجحيم؟ لم نلعب على الإطلاق، لم نقدم أي شيء!".

في تلك اللحظة، رد كوادرادو عليه "لا تقلق" فما كان من رونالدو إلا بزيادة الغضب والعصبية تجاه اللاعبين، فقال "لقد لعبنا كالحثالة طوال الشوط!".

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لم يتوقف كوادرادو، بل رد بقوة على رونالدو وقال له "ينبغي عليك أن تكون قدوة لجميع اللاعبين" وهنا استشاط الدولي البرتغالي غضبًا.

قال رونالدو حينها "أنا مشمول أيضًا، علينا أن نقول الحقيقة لبعضنا، لقد لعبنا كالحثالة، هذه مباراة في دوري أبطال أوروبا، نحن بحاجة إلى شخصية!".

في تلك الأثناء، تدخل أندريا بيرلو لفض النزاع وقال "هذا يكفي، دعونا نذهب الآن، يجب أن نتحلى بالهدوء والصبر، سنواصل بهذه الروح ولكن بموقف مختلف يريد الفوز والقتال".

في واقع الأمر، لم تؤثر كثيرًا كلمات رونالدو وشجاره مع كوادرادو في شيء، بل خسر يوفي بمجموع المباراتين 3-2 في النهاية وودع ذات الأذنين مبكرًا.