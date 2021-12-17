على هامش كأس العرب .. لقاء استعراضي يجمع نجوم العالم

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر، تنظيمة مباراة ودية استعراضية اليوم الجمعة، على هامش نهائي البطولة العربية الذي سيقام غدًا السبت.

ويُسدل الستار غدًا السبت على بطولة كأس العرب، حينما تقام المباراة النهائية بين الجزائر وتونس على ملعب استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي نجوم وأساطير الكرة العربية أمام نجوم الكرة العالمية، في مباراة ودية اليوم الجمعة على استاد الثمامة، وذلك على هامش بطولة كأس العرب.

منتخب أساطير الكرة العربية سيضم الآتي:

"علي الحبسي، عماد الحوسني، فهد الكبيسي، سامي الجابر، نواف التمياط، وائل جمعة، حسين خرجة، رابح ماجر، رفيق صايفي، رفيق حليش، مهدي فيكيا، يونس محمود، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم)، والإعلامي محمد سعدون الكواري.

وأما عن منتخب أساطير العالم، سيضم الآتي:

"خوان أنخيل، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديساييه، يوري دجوركاييف، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثار ماتيوس، نونو جوميش، أندريا بيرلو، يايا توريه، السويسري جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا)، أمادو سامورا، باسكال زوبيربوهلير.

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من المقرر أن تقام المباراة على استاد الثمامة في تمام السابعة والنصف بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة.