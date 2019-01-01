ليج 1

على مسئولية إدارة برشلونة.. نيمار يقترب بعد نهاية الاجتماع مع باريس

التعليقات()
Getty
170 مليون يورو قد تقود اللاعب إلى كامب نو من جديد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية تقدم برشلونة في عملية المفاوضات لاستعادة نيمار من صفوف باريس سان جيرمان.

وبحسب سكاي سبورتس فإن تحركات برشلونة باتت ذات نفع أكثر من ذي قبل، ليصبح قريباً من إتمام الصفقة.

على الناحية الأخرى أكدت قنوات beIN Sports نهاية الاجتماع بين إدارتي باريس وبرشلونة بشأن نيمار.

اختيارات المحررين

ووفقاً لمراسل القناة، فإن برشلونة قد عرض 170 مليون يورو على دفعتين لاسترجاع النجم البرازيلي.

في الإطار ذاته قال خافيير بورداس أحد مديري برشلونة الذين تواجدوا في اجتماع الليلة في باريس:"لا يوجد اتفاق بعد، ولكننا نتفاوض وأصبحنا أقرب".

وكانت جماهير باريس قد عبرت في بداية الدوري الفرنسي عن غضبها تجاه اللاعب، مؤكدين رفضهم لفكرة بقائه بعد الأحداث الأخيرة.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس في صيف 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

إغلاق