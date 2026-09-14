على مبابي ويامال التعلم: درس أرجنتيني في وقار النجوم.. عظمة ميسي الأكثر تتويجًا الذي لم يتسول المجد!

تحول السباق نحو الكرة الذهبية خلال السنوات القليلة الماضية إلى مسرح يضج بالتصريحات المباشرة والمطالبات العلنية من نجوم الجيل الحالي.

أصبحنا نرى لاعبين يخرجون إلى وسائل الإعلام للترويج لأنفسهم بعبارات صريحة مؤكدين أحقيتهم المطلقة في التتويج متجاهلين تمامًا وقار اللعبة وهيبة التنافس الرياضي، آخرهم كان كيليان مبابي ولامين يامال وعثمان ديمبيلي وحتى فابيان رويز.

في خضم هذا الضجيج الإعلامي المستمر نتذكر بشغف بالغ تلك الحقبة التي سيطر فيها أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي على عرش كرة القدم العالمية بأسلوب مختلف تمامًا.

لقد قدم ميسي نموذجًا فريدًا في كيفية الجمع بين العبقرية الكروية والتواضع الإنساني رافضًا الانجرار خلف محاولات استجداء الأصوات أو تسول الجوائز الفردية ليثبت للجميع أن الموهبة الحقيقية تفرض نفسها بقوة الأداء لا بحدة الصوت وتصريحات الغرور المفتعلة التي باتت تسيطر على المشهد.

الأكثر تتويجًا والأقل حديثًا

عندما نتأمل مسيرة اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ الكرة الذهبية نكتشف مفارقة مذهلة تعكس جوهر شخصيته الكروية.

فاز ميسي بالجائزة ثماني مرات طوال مسيرته المظفرة في الملاعب الأوروبية والعالمية ومع ذلك لم يخرج يومًا واحدًا بتصريح يمتدح فيه نفسه أو يطالب علنًا بمنحه اللقب الفردي الأغلى.

لم يقف أمام الكاميرات ليسرد أرقامه القياسية أو يبرز بطولاته للضغط على المصوتين بل اختار دائمًا أن يجعل العشب الأخضر منبره الوحيد الذي يرسل من خلاله رسائله.

كانت كل تمريرة حاسمة وكل هدف إعجازي وكل بطولة يرفعها بمثابة حملة تصويت صامتة تجبر العالم بأسره على الانحناء أمامه ومنحه أصواتهم عن طيب خاطر.

هذه العقلية الاستثنائية جعلت منه رمزًا للخجل الكروي المحمود حيث ترك أقدامه تتحدث لغتها الساحرة بينما التزم هو بصمت الكبار تاركًا للملايين في كل قارات العالم مهمة الدفاع عن أحقيته في كل عام دون أن ينطق بحرف واحد.

احترام المنافسين ثقافة البطل

لم تقتصر عظمة النجم الأرجنتيني على ابتعاده عن الترويج الذاتي بل امتدت لتشمل احترامه العميق والدائم لجميع منافسيه على الساحة العالمية.

طوال سنوات التنافس الشرس على قمة كرة القدم لم يصدر عن ميسي أي تعليق يقلل من شأن خصومه أو ينتقص من إنجازاتهم الفردية والجماعية ولو حتى على صعيد استعراض أرقامه الشخصية.

كان دائمًا يظهر تقديرًا كبيرًا لكل من قاسمه منصات التتويج مؤمنًا بأن احترام المنافس هو جزء لا يتجزأ من شرف المنافسة ذاتها وأن قيمة البطل تتضاعف عندما يحترم من يقفون أمامه.

هذا النبل الرياضي المعتاد جعله يحظى باحترام الخصوم قبل المحبين ورسخ صورته كبطل حقيقي لا يبحث عن مجد زائف على حساب الآخرين بل يبني أسطورته على أساس متين من العمل الجاد والموهبة الفطرية والأخلاق الرياضية الرفيعة التي تفتقدها الساحة الرياضية بشدة في الوقت الراهن بعدما طغت المصالح الفردية على الروح الرياضية.

بيت القصيد

القيمة الحقيقية للجوائز الفردية الكبرى تكمن في اعتراف العالم بعبقريتك دون أن تضطر لتذكيرهم بها كل صباح عبر الشاشات والصحف وصفحاتك الشخصية أنت وأسرتك وحاشيتك.

يحتاج نجوم هذا العصر إلى إدراك حقيقة ثابتة وهي أن الإلحاح الإعلامي يقلل من هيبتهم وينتقص من قيمة ما يحققونه مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم مهما بلغت عظمة تلك الإنجازات.

التتويج بلقب الأفضل في العالم لا يذهب لمن يصرخ أكثر في غرف الصحافة بل لمن يقدم مستويات تفوق الخيال في المواعيد الحاسمة ويترك أقدامه تروي الحكاية بمفردها على المستطيل الأخضر.

لقد قدم ميسي درسًا تاريخيًا قاسيًا في كيفية بناء الإرث الكروي الخالد مؤكدًا أن الجوائز الكبرى تبحث دائمًا عن العظماء الصامتين وأن التاريخ سيظل يتذكر الفائزين بأخلاقهم وتواضعهم قبل أرقامهم وأهدافهم لندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى القيمة الحقيقية لعدم تسول المجد.



