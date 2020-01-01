على لسان إنفانتينو .. "فيفا" ينفي دعمه للدوري الأوروبي الممتاز

بطولة جديدة أوروبية ولكن بدون دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعمه لبطولة الدوري الأوروبي الممتاز وذلك على لسان رئيسه السويسري جياني إنفانتينو.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد قالت إن أندية أوروبية كبرى يتزعمها كل من مانشستر يونايتد وليفربول يريدان إنشاء بطولة جديدة تحمل اسم الدوري الأوروبي الممتاز.

البطولة ستكون بتمويل ضخم للغاية يحصل إلى حوالي 4.6 مليار يورو وستلعب بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسب ما قيل في الآونة الأخيرة.

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ولكن من جانبه، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إنه غير مهتم بالدوري الأوروبي الممتاز وكل اهتمامه منصب على إقامة كأس العالم للأندية في ثوبها الجديد بمشاركة 24 فريقًا.

وأضاف: "بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بايرن ميونخ ضد ليفربول، ولكن بايرن ضد بوكا جونيورز، لذلك فأنا لست مهتمًا بتلك البطولة بصفتي رئيسًا للفيفا"

وكان من المقرر أن تقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية ذات الشكل الجديد في الصين الصيف المقبل قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب التأثير الضار لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف إنفانتينو: "ليفربول لديا 180 مليون مشجع في جميع أنحاء العالم. يمتلك فلامينجو 40 مليون مشجع و 39 مليون منهم في البرازيل. ربما يكون لليفربول خمسة ملايين مشجع في إنجلترا و 175 مليون مشجع حول العالم".

وأردف: "أريد أن تحظى الأندية من خارج أوروبا بجاذبية عالمية في المستقبل. هذه هي رؤيتي، أن يكون لدينا 50 ناديًا و 50 فريقًا وطنيًا يمكنهم أن يصبحوا أبطالًا للعالم"

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يذكر أن بطولة الدوري الأوروبي الممتاز كانت من المفترض أن تلعب بنظام الذهاب والإياب على مدار الموسم بين 16 أو 18 فريقًا يتأهل الأوائل منهم إلى مرحلة إقصائية.