"على لاعبي الهلال الاتعاظ مما حدث بالاتحاد"

حذر الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، لاعبي الهلال السعودي من الثقة الزائدة خلال مواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم يستضيف اليوم الثلاثاء، الفريق الكوري، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض.

ويبحث كلا الناديين عن لقبه الرابع من دوري الأبطال، إذ توج كل منهما مرتين باللقب بالمسمى القديم للبطولة، ومرة لكل منهما بالمسمى الحديث.

"اتعظوا من الاتحاد"

الحمد نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لبكاء لاعبي اتحاد جدة عقب خسارة نهائي دوري الأبطال عام 2009 أمام بوهانج.

وعلق الإعلامي على الفيديو كاتبًا: "(بوهانج) يُبكي الجيل الذهبي والخبرة لنادي الاتحاد بعد الفرح المبالغ فيه والثقة المفرطة في نصف النهائي .. لقطة ختام".

في 2009، خسر العميد اللقب بالهزيمة أمام بوهانج بثنائية مقابل هدف وحيد، رغم أنه كان يعج بالنجوم على رأسهم محمد نور.

(بوهانج) يُبكي الجيل الذهبي والخبرة لنادي الاتحاد بعد الفرح المبالغ فيه والثقة المفرطة في نصف النهائي ..



لقطة ختام pic.twitter.com/x2FnHCPK1S — عبدالكريم الحمد (@abdulkarimHD) November 22, 2021

انتقادات للاعبي الهلال:

سيطرت حالة من الغضب على جمهور الهلال خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت صور للاعبين خلال تواجدهم في فعاليات موسم الرياض، بحضور سعود كريري؛ مدير الكرة بالنادي.

واستغرب الجمهور تصرف كريري، خاصةً وأن التواجد في تجمعات كثيرة قبل النسخة الماضية من البطولة، كلفت الفريق إصابات كثيرة بفيروس كورونا، ومن ثم إعلان الاتحاد الآسيوي استبعاده من البطولة، لعدم اكتمال قائمته في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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