على غرار ليونيل ميسي .. روميلو لوكاكو يحير مسؤولي الهلال

صعوبات بالغة يواجهها الهلال خلال مفاوضاته مع اللاعبين العالميين وآخرهم لوكاكو

لا يزال اللاعبون العالميون والتفاوض معهم معضلة بالنسبة لنادي الهلال السعودي، الباحث عن اللحاق بمنافسيه النصر والاتحاد، لكن موقف النجوم يأتي صادمًا له في كل مرة.

العالمي تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي، وفي الصيف الحالي، انضم الفرنسي كريم بنزيما للعميد، بينما فشل الزعيم رسميًا في صفقته الأهم، وخسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فضل الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي.

وبالأمس، أكدت مصادر "GOAL" دخول الهلال في مفاوضات جادة مع البلجيكي روميلو لوكاكو؛ مهاجم تشيلسي الإنجليزي المعار لإنتر ميلانو الإيطالي، إذ اجتمع به في الرياض، مقدمًا عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لموسمين، لكن اللاعب طلب زيادة العقد وقتها.

واليوم ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن لوكاكو تراجع وقرر رفض اللعب في الدوري السعودي حاليًا بشكل نهائي، مفضلًا البقاء في صفوف الفريق الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى ولو فشلت مفاوضات إنتر مع تشيلسي لمد إعارة البلجيكي موسم آخر، فإن لوكاكو يرفض اتخاذ خطوة الرحيل عن أوروبا حاليًا ويريد مواصلة التقدم حتى يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا 2024م ثم كأس العالم 2026م وهو في قمة مستواه.

يذكر أن الهلال سار المسار نفسه مع ميسي، لكن الفارق أن المفاوضات مع الأرجنتيني استمرت لشهور عدة، شهدت طلب وكلائه زيادة القيمة المالية للعرض حتى تخطت 500 مليون يورو بحسب عديد التقارير، وفي الأخير تراجع وقرر رفض الإغراءات المالية.