على غرار قمة جدة .. ديربي النصر والهلال دون جماهير

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن وجود احتمال كبير لإقامة مباراة النصر والهلال في الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دون جماهير.

كانت مباراة الاتحاد والنصر قد أقيمت وسط مدرجات صامتة خلال الجولة الـ20 من الدوري السعودي بسبب عقوبة فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق على العميد وجمهوره، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.

لماذا ستُقام مباراة النصر والهلال دون جماهير؟

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، كشف عن مصادر خاصة أن ديربي الرياض مرشح بقوة ليُقام دون جمهور على ملعب مرسول بارك يوم الخميس القادم.

وأشار إلى أن السبب هو تقرير مراقب مباراة أمس بين النصر وأبها على نفس الملعب، والذي أكد رمي جمهور النصر لقارورة مياه واحدة على أرض الملعب.

لجنة الانضباط كانت قد عاقبت النصر بخوض مباراة دون جمهور على ملعبه في الـ20 من سبتمبر الماضي، لكنها علقت تنفيذ العقوبة حال تكرار الحادثة خلال الـ6 أشهر التالية.

وحال سجل مراقب المباراة بالفعل تلك المخالفة من الجمهور النصراوي، سيُحرم الفريق من الجمهور في المباراة القادمة على ملعبه والتي ستكون أمام الهلال ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

ماذا حدث في مواجهات النصر والهلال هذا الموسم؟

التقى الهلال والنصر هذا الموسم محليًا وقاريًا 3 مرات، حسم الهلال الاثنتين الأهم لصالحه فيما فاز النصر في واحدة.

اللقاء الأول والأهم بين عملاقي الرياض كان في أكتوبر الماضي ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الزعيم 2-1 وتأهل للنهائي وانتزع اللقب فيما بعد.

المباراة الثانية كانت ضمن ذهاب الدوري السعودي، وقد استطاع النصر الثأر لخسارته القارية والفوز 2-0، فيما اللقاء الأخير كان الثالث بينهما وفاز به الهلال.

يتبقى لقاء واحد بين الهلال والنصر سيُقام الخميس 3 مارس القادم ضمن إياب الدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين الضئيلة في منافسة الاتحاد على اللقب.

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