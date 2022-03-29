على غرار دوري السوبر .. "يويفا" يدرس منح مقاعد مضمونة للأندية التاريخية!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس في الوقت الحالي منح مقاعد مضمونة لأندية بعينها في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن المقعدين المضمونين سيكونا لصالح أندية بعينها بناءً على النتائج التراكمية خلال آخر خمس سنوات تسبق كل نسخة من البطولة.

الشكل الجديد للبطولة لم يتم اعتماده بعد، ويتم دراسته في الاتحاد الأوروبي برئاسة جورجيو ماركيتي رئيس لجنة المسابقات.

ويملك الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الموسم الجاري حتى يحدد موقفه من الشكل الجديد الذي من المنتظر أن ينطلق في 2025.

عدد الأندية في دوري أبطال أوروبا من المنتظر أن يرتفع إلى 36 فريقًا، منهم الفريقين اللذان سيتم تحديدهما بالنتائج التراكمية.

بالإضافة إلى ذلك سيتم منح مقاعد إضافية للدوريين الفرنسي والبرتغالي ليكونا على قدم المساواة مع الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي.

جدير بالذكر أن كل تلك التعديلات هي محاولات من الاتحاد الأوروبي للتصدي لخطر دوري السوبر الذي أعلن عنه ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وكان يقوم على فكرة وجود أندية بعينها دون غيرها في المسابقة الخاصة بهم.