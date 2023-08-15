على غرار الألعاب الأولمبية في مكان تاريخي.. تقديم نيمار يطبخ على نار هادئة!

الصفقة التاريخية للهلال السعودي..

SHAHID

لا ينوي المسؤولون عن الرياضة في المملكة العربية السعودية جعل تقديم البرازيلي نيمار أمرًا عاديًا، البرازيلي على أعتاب الهلال السعودي وبات هذا أمرًا لا يخفى على أحد.

يستعد السعوديون لاستقبال نيمار بأفضل شكل ممكن، إذ تتم دراسة تقديمه في أحد البقاع التاريخية بالعاصمة الرياض، نوع من الترويج السياحي لمعالم المملكة التاريخية.

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كما تم التواصل مع خبراء سبق لهم تنظيم احتفالات تقديم دورات الألعاب الأولمبية، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، مما يشير إلى أن البرازيلي حقًا سيحظى بتقديم تاريخي على غرار ما تم للفرنسي كريم بنزيما.

لاعب الاتحاد السعودي كان قد تم تقديمه بشكل أسطوري في ملعب اتسع لـ 60 ألف متفرج، لا يبو تقديم نيمار مرشحًا لاستيعاب أعداد أقل من ذلك، مع النقلة التسويقية والفنية التي يضيفها البرازيلي للدوري السعودي.

ومن المؤكد أيضًا أن البث سيكون في العديد من الشبكات حول العالم، والتي حصلت بالفعل على كافة حقوق الدوري السعودي المليء بالنجوم الموسم الجاري.

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