على غرار أزمة أبو جبل في النصر .. ورطة في الاتحاد مع طارق حامد

العميد والعالمي حصلا على توقيع ثنائي الزمالك، بحسب التقارير، لكن حدث ما لم يتوقعه المسؤولون

يبدو أن مشكلات الميركاتو بدأت مبكرًا في الدوري السعودي، فكما تورط النصر مع حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، يبدو أن الاتحاد تورط هو الآخر مع طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك أيضًا.

ما هي ورطة النصر مع أبو جبل؟

العالمي بحسب عديد التقارير الصحفية والإعلاميين السعوديين، حصل على توقيع أبو جبل في فبراير الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الفارس الأبيض.

فور انتشار نبأ التوقيع، ثار جمهور النصر اعتراضًا على الصفقة، مؤكدًا أن تألق الحارس مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 ما هو إلا مرحلة مؤقتة، في الوقت الذي يتراجع به بشكل ملحوظ مع الزمالك.

على إثر هذه الاعتراضات، بدأت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، البحث عن حارس جديد، وبالفعل بحسب التقارير الإيطالية فإن العالمي أتم اتفاقه مع الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي.

لكن المشكلة التي ظهرت على السطح خلال الأيام الماضية، هي رغبة العالمي في فسخ عقد أبو جبل، أو بيعه نهائيًا أو إعارته.

التقارير السعودية تؤكد أن جاباسكي يرفض الخروج معارًا، ويريد فسخ العقد، في الوقت الذي تشير به التقارير أنه يرفض مقترح النصر الخاص بحصوله على المقابل المادي لموسم واحد مقابل الفسخ.

مصطفى أبو جبل؛ وكيل الحارس، أكد أن شقيقه لم يساوم النصر لفسخ العقد، نافيًا تمامًا رغبته في الحصول على قيمة العقد كاملًا، والمقدر بثلاث سنوات. (طالع التفاصيل)

ما هي ورطة الاتحاد مع طارق حامد؟

التقارير السعودية تؤكد أن الاتحاد حصل بالفعل على توقيع حامد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفارس الأبيض.

جمهور العميد ليس لديه مشكلة مع صفقة طارق حامد، بل أنه رحب به وطالب بالتعاقد معه من قبل، لكن المشكلة في البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني الجديد للنمور.

وفقًا للصحفي الرياضي سعد السبيعي فإن النادي الجداوي حصل على توقيع لاعب وسط الزمالك لمدة موسمين مقابل خمسة ملايين دولار، لكن سانتو يرفض ضمه للفريق.

هل يتكرر سيناريو أبو جبل مع طارق حامد ؟! 😎



اللاعب حسب مصدر خاص وقع للاتحاد لمدة موسمين بمبلغ ٥ مليون دولار 💵



لكن البرتغالي نونو سانتو يرفضه في قائمته



ننتظر ونشوف 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/tjq0z3aJnT — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) July 7, 2022

الأيام المقبلة ستكشف عن المزيد وما وراء الكواليس، خاصةً وأن المدرب البرتغالي لم تمر سوى أيام قليلة على التعاقد معه.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع نونو سانتو لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بعد رفض تجديد عقد الروماني كوزمين كونترا، نظرًا لضياع لقب الدوري المحلي من الفريق في الأمتار الأخيرة، رغم أنه كان مهيمنًا على الصدارة لعدة أشهر.

اقرأ أيضًا..

ملل الفار والتراشقات .. أشياء لا نريد رؤيتها بالدوري السعودي 2023

تطورات جديدة .. نزاع النصر وحمدالله أمام فيفا والقرار اقترب

رحيل كوزمين كونترا .. القرار غير السليم في الوقت السليم!