على طريقة مبابي .. بوجبا يطلب الهروب إلى ريال مدريد

اللاعب لا يريد البقاء مع الشياطين الحمر

قرر بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، عدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي طمحًا في الانتقال إلى نظيره الإسباني ريال مدريد.

بوجبا عقده ينتهي مع الشياطين الحمر في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، وسط مماطلة واضحة من اللاعب الفرنسي.

مواطنه كيليان مبابي يمر بنفس الموقف مع باريس سان جيرمان، ويضغط على ناديه للانتقال إلى ريال مدريد خلال هذا الصيف.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن بوجبا سينتهج نفس الأمر مع مانشستر يونايتد، وسيبذل كل ما لديه من أجل الانتقال للنادي الإسباني.

وأوضحت أن اللاعب قال لوكيل أعماله مينو رايولا بالنص:"أريد أن ألعب لريال مدريد".

الأمر ليس سهلًا في الوقت الحالي، لكن بوجبا مستعد لفعل أي شيء، وقام بإيصال الرسالة إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال وقادة النادي.

الصفقة من المستحيل أن تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعتبر الاحتمال الأقرب هو انتظاره حتى الصيف القادم والانتقال بالمجان في صفقة انتقال حر.

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لكن هناك على الجانب الآخر بعض اللاعبين في الظل بلا فريق ❌ — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2021

وهو الأمر الذي يرفضه يونايتد تمامًا، حيث يريد الحفاظ على اللاعب ضمن الأعمدة الأساسية للفريق الذي يحاول الفوز بالدوري الإنجليزي، خاصة مع قدوم جادون سانشو وكريستيانو رونالدو ورفاييل فاران.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا كان رهانًا شخصيًا لزيدان خلال فترة تدريبه ريال مدريد، ولكن راتبه وقيمة الصفقة والمنافسة من يوفنتوس، جميعها أسباب أوقفت كل المحاولات لضمه.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة يعيش فترة مميزة مع يونايتد هذا الموسم، حيث صنع 5 أهداف في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي.