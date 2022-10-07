على طريقة كونتي وتوخيل.. مصافحة غاضبة بين نيمار وحكم مباراة باريس وبنفيكا

البرازيلي لا يتوقف أبدًا عن إثارة الجدل

دخل البرازيلي نيمار في مشادة مع الإسباني أورتيث أرياس حكم مباراة بنفيكا وباريس سان جيرمان في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، ليصل بذلك بي إس جي إلى النقطة السابعة في قمة سلم المجموعة، بينما يحتل بنفيكا المركز الثاني بذات الرصيد ولكن بأفضلية فارق الأهداف لصالح رفاق نيمار.

البرازيلي كان مستاء من الأداء التحكيمي للحكم الذي يخوض مباراته الرسمية الرابعة على هذا المستوى في دوري أبطال أوروبا، بالذات في اللقطة التي وجه فيها الإنذار لنيمار وكل من ماركو فيراتي وفابيان رويز.

بعد المباراة ذهب نيمار لمصافحة الحكم ولكن كانت ملامح الغضب تبدو عليه، ليكتشف المراقبون أنه لم يكن إلا سلامًا شبيهًا بمصافحة توماس توخيل وأنطونيو كونتي الشهيرة!.

نيمار أمسك يد الحكم بقوة وبدأ بتوجيه كلمات له مع وضع يديه على شفتيه حتى لا تلتقطها الكاميرات.

يبدو أن الكلمات استفزت أرياس الذي أمسك يد نيمار بقوة وبدأ بجذبه إليه في عنف، ليستنكر نيمار سلوكه ويبدأ بتوجيه كلمات له بعصبية قبل أن يتركا الأيدي وينتهي الموقف.

من المؤكد أن تقرير أرياس سيشمل هذه اللقطة، وقد يعاقب نيمار بسبب سوء السلوك تجاه حكم المباراة التي بدأت بشكل مثالي حين منح ليونيل ميسي تمريرة حاسمة لهدفه الرائع، لكنها لم تنتهِ كما أراد البرازيلي ورفاقه.