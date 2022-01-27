على طريقة كامافينجا .. ريال مدريد يسبق الجميع إلى تشواميني!

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني قد حدد هدفه الأول في سوق الانتقالات قبل انطلاق موسم 2022-23، وهو الفرنسي أورلين تشواميني نجم وسط نادي موناكو.

ريال مدريد يعمل على تدعيم صفوفه بلاعبين شباب، من أجل بناء فريق جديد للمستقبل، مع تقدم معظم نجومه في العمر، واقترابهم من نهاية مسيرتهم.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جوني كالافات رئيس كشافة ريال مدريد يتواجد في فرنسا منذ يومين، لتجديد اهتمام النادي الملكي بالتعاقد مع تشواميني.

وأشارت الصحيفة إلى أن كالافات يجري محادثات مكثفة مع حاشية تشواميني، من أجل التعرف عن كثب على تفاصيل تحرك ريال مدريد لمحاولة ضمه.

ويتواجد تشواميني على رادار ريال مدريد بالفعل منذ عدة أشهر قبل أن يصبح لاعبًا أساسيًا في خط وسط منتخب فرنسا مؤخرًا.

لماذا يريد ريال مدريد ضم تشواميني؟

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكد الأسبوع الماضي أن النادي حدد بالفعل خارطة الطريق الخاصة بالموسم المقبل.

وتتضمن الخطة التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، يمكنه أن يتولى المسؤولية بعد كاسيميرو، واللاعب المختار هو تشواميني.

وخلال الموسم الحالي، وضع أنشيلوتي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا تحت الاختبار في هذا المركز، وعلى الرغم من نجاحه الواضح، إلا أن النادي والجهاز الفني يشعرون أن وصول لاعب متخصص في هذا المركز أمر ضروري.

ما هي تفاصيل محاولة ريال مدريد السابقة لضم تشواميني؟

اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع تشواميني نشأ منذ أشهر، لكن العملية المحتملة تعطلت بسبب حقيقة أنه في الصيف الماضي حاول موناكو الحصول على قيمة الصفقة مقدمًا.

ولا يعد ريال مدريد الفريق الوحيد الذي يراقب تشواميني، لكن كما حدث مع كامافينجا، فإن العمل الميداني الذي بدأ منذ شهور يمنح النادي الملكي ميزة للتعاقد مع نجم وسط موناكو.

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