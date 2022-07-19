على طريقة ريك ومورتي.. صلاح يكشف عن حذائه الجديد

النجم المصري يعلن حذائه بطريقة كرتونية

كشف جناح ليفربول، محمد صلاح، النقاب عن حذائه الجديد الذي سيشارك به في مواجهات الموسم المقبل من خلال طريقة جديدة وجذابة.

حيث أن صلاح أحد أهم الأسماء التي تتعامل معها شركة "أديداس" للملابس والأحذية، وبالتالي اهتمت بالإعلان عن حذائه الجديد بطريقة مبتكرة.

ونشر الدولي المصري مقطع فيديو عبر حسابه من خلال موقع تويتر، يعلن فيه شكل الحذاء والألوان الجديدة المستخدمة.

ماذا عن حذاء صلاح الجديد؟

جاء الفيديو في صورة كرتونية من خلال استخدام شخصيات المسلسل الكرتوني "Rick and Morty" وهو العمل الكوميدي الذي يناقش قضايا الخيال العلمي بشكل هزلي.

وظهر الحذاء في الفيديو باللون الأخضر باختلاف الدرجات حسب الأماكن، مع الحفاظ على الـ 3 خطوط السوداء، وبالطبع العلامة التجارية الخاصة بصلاح.

هل يغير صلاح رقم قميصه؟

ظهر الدولي المصري محمد صلاح في مقطع الفيديو بالرقم 10، وهو رقم النجم السنغالي ساديو ماني، الذي انتقل في السوق الحالي لفريق بايرن ميونخ.

وبالتالي من الوارد أن نرى صلاح برقمه الجديد في الموسم القادم، لكنها مجرد تكهنات سنعرف مدى صحتها في الفترة المقبلة.

ماذا عن موسم ليفربول الجديد؟

يتطلع فريق ليفربول للدخول في الموسم الجديد من خلال قيامه بالاستعدادات الحالية في قارة آسيا.

حيث لعب الفريق حتى الآن في مواجهتين ضد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، هزم في الأولى برباعية نظيفة، وانتصر في الثانية بثنائية دون رد.

ومن جانبه تألق صلاح في لقاء كريستال بالاس وسجل الهدف الثاني للريدز بطريقة رائعة، فيما شارك في الشوط الثاني من مواجهة يونايتد.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد جدد تعاقده مع فريق ليفربول لمدة موسمين إضافيين، على أن ينتهي عقده في صيف عام 2025.