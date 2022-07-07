من أجل برشلونة؟ رافينيا يسلك طريق رونالدو للضغط على ليدز

البرازيلي رافينيا قرر الضغط على ليدز يونايتد للسماح برحيله إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قرر البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي ألا يشارك في فترة التحضير الموسم الجديد الخاصة بفريقه، من أجل الضغط على "الوايتس" للسماح برحيله.

ومن المقرر أن يعود رافينيا إلى ليدز يونايتد في الثاني عشر من يوليو الجاري، بعد أن لعب مباراتين وديتين مع منتخب البرازيل في يونيو الماضي، لكن فريقه سيتوجه إلى أستراليا قبل يومين لخوض عدد من المباريات الودية التحضيرية.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رافينيا سيتدرب في منشآت النادي لمواصلة الاستعداد قبل انطلاق الموسم، ومن الواضح أنه ينتظر إيجاد حل لمسألة مستقبله.

وتبدو الأمور معقدة للغاية في هذه الصفقة، حيث يسعى رافينيا إلى فرض رحيله إلى برشلونة، قبل أن يتوجه النادي الكتالوني إلى الولايات المتحدة لخوض فترة التحضير للموسم الجديد.

ويثق برشلونة في قدرته على الحصول على توقيع البرازيلي، ويبدو أن اللاعب لا يفكر سوى في برشلونة، على الرغم من عرض تشيلسي الإنجليزي المغري للغاية.

وحسب التقرير، فإن عرض تشيلسي المقدم إلى ليدز يونايتد أكثر جاذبية بكثير من عرض برشلونة، لكن رغبة رافينيا ووكيله ترجح كفة "البلوجرانا" بعض الشيء.

النجم البرازيلي قرر اتباع نفس ما يقوم به البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، حيث يغيب "صاروخ ماديرا" عن تدريبات فريقه منذ يوم الإثنين الماضي، من أجل إقناع النادي برحيله.

اقرأ أيضًا ..

من هالاند إلى مبابي ونونيز .. سوق انتقالات 2022 وفن الحسم المبكر!

عودة إلى البساطة .. أندية أوروبا تكشف قمصانها لموسم 2022-23

خاص | لم يرشح الهلال بعد.. 4 خيارات للاتحاد الآسيوي لتحديد ممثله في المونديال