على طريقة رافينيا.. صفقة دي يونج قد تضيع من مانشستر يونايتد!

طرف جديد يدخل لخطف الصفقة

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي الدخول في سباق التعاقد مع فرينكي دي يونج، في محاولة لإفساد انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

الشياطين الحمر دخلوا في مفاوضات مكثفة مع برشلونة للتعاقد مع دي يونج على مدار الأسابيع القليلة الماضية، طمحًا في تدعيم تشكيل المدرب إريك تين هاج.

ويأتي ذلك بعدما جعل مدرب يونايتد الجديد من دي يونج هدفه الأول، لدعم خط الوسط بعد رحيل بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش عن صفوف الفريق الإنجليزي.

هل يخطف تشيلسي الصفقة؟

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن تشيلسي يترقب وضع المفاوضات بين برشلونة ومانشستر يونايتد، لاستغلال أي حالة تعثر قد تحدث.

وسيكون هذا التطور بمثابة ضربة ساحقة ليونايتد، بعد إبرام إدارة النادي لاتفاقية مبدئية بقيمة 56 مليون جنيه استرليني، قبل أن تتقدم المحادثات إلى الشروط الشخصية.

Gerard Romero: "Barca have already prepared a farewell video for Frenkie de Jong’s departure"



Frenkie to Man Utd is now a matter of when ✅️ pic.twitter.com/SbRWSDeYw4 — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) June 29, 2022

وتتفق جميع التقارير الإنجليزية على أن مانشستر هو الطرف الأقرب حاليًا لخطف الصفقة، لكن تشيلسي يريد التدخل في الصفقة مثلما فعل مع رافينيا جناح ليدز يونايتد، بعدما حاول خطفه من آرسنال قبل أن يتدخل برشلونة وينقض على اللاعب من أمام الجميع.

لماذا يريد تشيلسي ضد دي يونج؟

يتطلع المدرب توماس توخيل لإضافة المزيد من العمق لخط وسطه، بسبب تقدم نجولو كانتي وجورجينيو في السن، ودخولهما في العام الأخير من عقودهما مع البلوز.

وتواجد دي يونج البالغ من العمر 25 سنة سيضيف المزيد من الشباب والحيوية لخط وسط المدرب الألماني، الذي يستهدف بعض التدعيمات الأخرى مثل ماتايس دي ليخت ورحيم ستيرلينج.

ومن غير الواضح موقف دي يونج من هذه الخطوة، حيث كان يفضل البقاء مع برشلونة، لكن حاجة النادي لسيولة مالية أجبرته على قبول الرحيل للعمل مع مدربه السابق إريك تين هاج.

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