على طريقة بيل - هازارد يرفض الرحيل من ريال مدريد ويعقد صفقة هالاند

أفادت أنباء صحفية أن إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، يرفض الرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتمسك بالاستمرار مع فريقه حتى نهاية عقده.

وكان هازارد، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد، قادمًا من تشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية 2019، مقابل 115 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

ومنذ انضمام اللاعب البلجيكي إلى صفوف الملكي، لم يقدم المستوى المطلوب منه، وعاني من كثرة الإصابات وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، حتى خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق، وقررت الإدارة الاستغناء عنه لتوفير راتبه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا يرفض الرحيل عن صفوف الميرينجي، ويتمسك بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده من أجل إثبات نفسه والعودة إلى مستواه المعهود.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن رفض هازارد الرحيل، سيصعب من مهمة ريال مدريد، في التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، إذ لن تتمكن الإدارة من تحمل ميزانية راتب اللاعب النرويجي، في ظل وجود هازارد، وخاصة في حال التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ويسير هازارد في الوقت الحالي، على خطى جاريث بيل لاعب ريال مدريد، الذي يرفض الرحيل عن صفوف الفريق، بالرغم من خروجه من حسابات الأجهزة الفنية وعدم مشاركته، ويرغب في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده.

جدير بالذكر أن هازارد منذ وصوله إلى ريال مدريد في صيف 2019، لم يشارك إلا في 59 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.