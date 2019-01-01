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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

على طريقة بيلسا - فالنسيا يرسل تميمته لمراقبة برشلونة

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Twitter@ValenciaCF/Getty
تعرف على سخرية فالنسيا من واقعة تجسس بيلسا قبل مواجهة برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سخر نادي فالنسيا الإسباني من واقعة تجسس فريق ليدز يونايتد على ديربي كاونتي وذلك بإرسال تميمة الفريق لمتابعة برشلونة.

برشلونة يستضيف فالنسيا مساء غد، السبت، على ملعب "كامب نو" في منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي للخفافيش عدة تغريدات لتميمة الفريق وهو يتحدث عن "مهمة تجسس" على نادي برشلونة وتدوينه بعض الملاحظات حول أداء الفريق.

وظهر في الصورة عباراة "ميسي = جيد، التمريرات، تيرشتي

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— Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) January 31, 2019

من جانبه علّق حساب البلوجرانا على الأمر بقوله: "علمت أنكم تتجسسون علينا. لا نمتلك خفافيش هنا ولكن احذر وجود الماعز (المقصود به ميسي)".

Umm... are you spying on us? We don't have a bat here, but there has been a GOAT visiting today 🐐

وكان بيلسا قد أرسل جاسوسًا لمتابعة تدريبات ديربي كاونتي وهو ما اعترف به مدرب ليدز يونايتد واعتذر عنه.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه وتأهل لنصف نهائي كأس الملك.

 

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