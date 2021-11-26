على طريقة برشلونة وفيراتي.. باريس سان جيرمان يبدأ الانتقام من ريال مدريد

لن تُمرر إدارة باريس سان جيرمان خطف ريال مدريد لكيليان مبابي مرور الكرام أبدًا، بل تُخطط لهجوم مضاد من خلال ضم أحد أهم نجوم النادي الملكي وبنفس طريقة التعاقد مع الدولي الفرنسي.

ورفض باريس بيع مبابي لريال مدريد في الصيف الماضي، لكن يمكن لصاحب الـ22 عامًا الرحيل إلى سانتياجو برنابيو الصيف المقبل مجانًا بنهاية عقده مع بي آس جي.

هذا ما أغضب إدارة ناصر الخليفي كثيرًا، وجعلها تتحرك في اتجاه موازٍ للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، وذلك بعد تعملق البرازيلي بالقميص المدريدي هذا الموسم.

ما هي خطة باريس سان جيرمان للتعاقد مع فينيسيوس؟

شبكة "ABC" الإسبانية أشارت إلى باريس سيغري فينيسيوس بالأموال، حيث سيقدم له عرضًا لمدة ستة أعوام يتقاضى سنويًا بها 17 مليون يورو.

في الوقت نفسه، ريال مدريد يحاول تجديد عقد البرازيلي، لكن العرض المادي أقل بكثير، فيبلغ الراتب السنوي فقط 8 ملايين يورو.

وبشكل عام، يمتد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى صيف 2024، ويتقاضى في اللحظة الحالية قرابة 3.5 مليون يورو في العاصمة الإسبانية.

ما هو موقف ريال مدريد من تحركات باريس سان جيرمان؟

ريال مدريد "هادئ" تمامًا تجاه فينيسيوس، الإيمان كبير بأن اللاعب صاحب الـ19 عامًا يريد البقاء في مدريد ولن يخضع للإغراءات الفرنسية.

هذا إلى جانب أن استمرار عقده حتى 2024 وعدم وجود شرط جزائي، يمنح إدارة فلورنتينو بيريز قوة وأفضلية كبيرة على باريس سان جيرمان.

من جهته، لا يمانع باريس انتظار انتهاء عقد فينيسيوس في 2024 ثم ضمه مجانًا، لتكون صفعة على جبين الريال، تمامًا كما حدث مع مبابي.

ما هي الأندية الأخرى المهتمة بفينيسيوس؟

باريس سان جيرمان ليس الوحيد الطامح لتعاقد مع فينيسيوس، فأيضًا بعض الصحف كشفت عن اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالنجم البرازيلي.

ولا يعد اهتمام باريس بفينيسيوس جديدًا، وكذلك تمسك الريال باللاعب ليس مستغربًا، فمن قبل عرض بي آس جي ترك نيمار للنادي الملكي مقابل مواطنه، ورفض فلورنتينو بيريز تمامًا الفكرة.

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