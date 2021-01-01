على طريقة إنتر .. برشلونة يبحث عن مشتري لإنقاذ النادي

أوضاع مالية صعبة للعملاق الكتالوني

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن توجه من إدارة برشلونة للبحث عن مستثمرين في الفترة المقبلة ينقذون النادي من أزمته الاقتصادية الحادة التي يمر بها بسبب تأثير فيروس كورونا.

برشلونة غير قادر على إبرام الصفقات في الوقت الراهن بسبب القيود المفروضة من قبل رابطة الدوري والوضع المالي الصعب للنادي بحسب تصريحات مسؤوليه.

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وقالت "كورييري" إن برشلونة يريد أن يفعل مثل إدارة إنتر الصينية الحالية والبحث عن مستثمرين إضافيين يضخون الأموال في النادي.

ونقلت نفس الجريدة في الأيام الماضية تفاصيلاً عن مفاوضات بين مجموعة "سونينج" المالكة للنيراتزوري وشركة "BC Partners" من أجل شراء حصة من أسهم النادي.

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الجريدة الإيطالية أوضحت أن برشلونة يريد بيع نسبة لا تزيد عن 49 بالمائة من أسهمه لشركات مساهمة تساعده في ضخ الأموال في خزينة النادي.

ويريد برشلونة تعويض خسائر الأرباح والديون المتراكمة، المبلغ الذي وصل لقرابة 200 مليون يورو حسبما أوضحت الصحيفة.

يذكر أن انتخابات العملاق الكتالوني ستقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاختيار مجلس إدارة ورئيس جديد لخلافة الراحل جوسيب ماريا بارتوميو.