"على رونالدو أن يقبل دوره الجديد، لن يبقى أساسيًَا"

أكد جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحظى بدور أقل في صفوف الشياطين الحمر بالموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيفيل ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن على رونالدو أن يقبل بدوره الجديد في الفريق.

وقال نيفيل: "الأمر يتوقف على المدرب الجديد، هل يريد أن يبني فريقًا شابًَا؟ ربما يريد الاعتماد على الضغط العالي".

وأضاف: "يجب وقتها على رونالدو أن يقبل أنه لن يلعب كل مباراة أساسيًا، وفي بعض الأحيان لن يشارك وهذا أمر كبير بالنسبة له".

وأردف: "رونالدو ليس من النوع الذي يقبل ذلك بشكل جيد، هو يريد لعب كل مباراة ممكنة، ولا أظن أنه يريد أن يستمر حتى عامه الـ 38 والـ 39 في مانشستر".

وكان رونالدو قد سجل ثلاثية في مواجهة الفريق ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي وقاد مانشستر يونايتد لفوز هام للغاية قبل أيام.

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفًا خلف ديوجو جوتا ومحمد صلاح.