"على رونالدو أن يعتذر، ويوفنتوس لم يكن جاهزًا لبورتو"

أليسيو تاكيناردي نجم يوفنتوس السابق يعلق على الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو وينتقد كريستيانو رونالدو.

انتقد أليسيو تاكيناردي نجم يوفنتوس السابق المستوى الذي ظهر عليه فريقه ونجمه كريستيانو رونالدو في مواجهة الفريق الأخيرة أمام بورتو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "راديو توتو ميركاتو ويب"، وأكد خلالها أن رونالدو عليه أن يعتذر لجماهير يوفنتوس بسبب مستواه في اللقاء.

وقال تاكيناردي: "رأيت كييزا يظهر في الإعلام عقب المباراة، رغم أنني كنت أتوقع خروج كريستيانو رونالدو، كان يجب أن يوضح أسباب الخروج".

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وأضاف: "كان على رونالدو أن يتحدث حتى عن مستواه في المباراة، لقد ارتاح أمام لاتسيو، إذًا لماذا قدم تلك المستويات؟ عليه أن يعتذر للجماهير".

وأردف: "لقد شاهدت المواجهتين، ولم يكن الفريق حاضرًا بنسبة 100% على المستوى العقلي، ولم أتوقع أن أشاهد يوفنتوس بذلك الشكل".

وأكمل: "مثل تلك اللقاءات يجب التحضير لها بشكل مختلف، وأمام لاتسيو كان الشكل مغاير تمامًا، أتعجب كيف يمكن أن يكون الفريق بهذه الصورة بالأخص بعد المباراة الأولى".

جدير بالذكر أن بورتو كان قد تجاوز يوفنتوس لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا بالرغم من الخسارة بأفضلية التسجيل خارج الأرض.