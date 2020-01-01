على رأسهم رونالدو .. المدعي العام يتهم 7 لاعبين ليوفنتوس بكسر العزل

رونالدو وديبالا وبوفون وآخرون .. أزمة جديدة في يوفنتوس بسبب فيروس كورونا

فتح مكتب المدعي العام في تورينو ملفًا بدون مشتبه بهم وفرضيات جنائية حول قصة لاعبي يوفنتوس السبعة الذين انتهكوا العزل مؤخرًا.

وكان لاعبو يوفنتوس قد خضعوا لعزل صحي بعد ظهور حالتين إيجابيتين مصابتين بفيروس كورونا داخل النادي مطلع الأسبوع الحالي.

ولكن 7 من لاعبي يوفنتوس قد كسروا هذا العزل إما من أجل العودة إلى المنزل أو من أجل الانضمام لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

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وعاد جيانلويجي بوفون وميريح ديميرال إلى منزليهما وتركا العزل صباح أمس الأربعاء في حين انضم 5 آخرون إلى معسكرات منتخباتهم الوطنية.

وكان المنضمون إلى منتخبات بلادهم هم كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وخوان كوادرادو وبينتانكور ودانيلو من أجل تصفيات كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

وفي ذلك الشأن، قرر المدعي العام في تورينو فتح هذه الملفات، ولكن ليس من المتوقع أن يتم توقيع عقوبة على النادي بل ستكون غالبًا غرامة فردية لكل منهم.

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يذكر أن كرة القدم الإيطالية مهددة بالتوقف من جديد في الوقت الحالي بعد هجمة الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات اليومي.