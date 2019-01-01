على رأسهم جيرالدو - قائمة أنجولا لأمم إفريقيا 2019

قائمة أنجولا الأولية للمشاركة بأمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، بقيادة المدرب سيردان فاسيليفيتش، عن قائمة فريقه، التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

جيرالدو انضم لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من صفوف فريق بترو أتليتكو الأنجولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتشهد قائمة أنجولا التي تضم 27 لاعبًا، تواجد جيرالدو صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، حيث معظمهم لاعبين محليين من فريق بترو أتليتكو وبريميرو دي أجوستو.

الأهلي فوق الجميع -حرفيًا- 🔝

118 بطولة 🏆

شيء كبير يا عمري 🦅🔴 pic.twitter.com/PnSy3I4pH1 — جول مصر (@goaleg) May 21, 2019

وضمت القائمة كلًا من برونو جاسبر ورامالهو شيمينو، لاعبا منتخبا البرتغال وإسباني بالترتيب.

وتم استدعاء جيريمي بيلا، صاحب الجنسية الفرنسية، والذي كان مرشحًا للانضمام لمنتخب الكونغو الديمقراطية، وأيضًا لاعب لاتسيو الإيطالي باستوس.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.