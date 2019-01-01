على رأسهم جيرالدو - قائمة أنجولا لأمم إفريقيا 2019
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أعلن الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، بقيادة المدرب سيردان فاسيليفيتش، عن قائمة فريقه، التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.
جيرالدو انضم لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من صفوف فريق بترو أتليتكو الأنجولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتشهد قائمة أنجولا التي تضم 27 لاعبًا، تواجد جيرالدو صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، حيث معظمهم لاعبين محليين من فريق بترو أتليتكو وبريميرو دي أجوستو.
الأهلي فوق الجميع -حرفيًا- 🔝— جول مصر (@goaleg) May 21, 2019
118 بطولة 🏆
شيء كبير يا عمري 🦅🔴 pic.twitter.com/PnSy3I4pH1
وضمت القائمة كلًا من برونو جاسبر ورامالهو شيمينو، لاعبا منتخبا البرتغال وإسباني بالترتيب.
وتم استدعاء جيريمي بيلا، صاحب الجنسية الفرنسية، والذي كان مرشحًا للانضمام لمنتخب الكونغو الديمقراطية، وأيضًا لاعب لاتسيو الإيطالي باستوس.
وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.