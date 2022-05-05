على خطى صلاح ورونالدو .. تمثال هالاند يثير السخرية في النرويج!

أصبح إرلينج براوت هالاند أحدث نجم كرة قدم يتم تخليده على شكل تمثال، حيث سار مهاجم بوروسيا دورتموند على خطى كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.

وبات الشاب البالغ من العمر 21 عامًا موضوعًا لمنحوتة خشبية عملاقة في وطنه، حيث تم صناعة التصميم المذكور في مدينة ألجارد، وهي بلدة قريبة من منطقة جايرين في جنوب النرويج حيث نشأ اللاعب الموهوب.

فيبدو أن نجم الفريق الألماني سيعامل معاملة الأساطير في النرويج في قادم السنين، وهو أمر يتفهمه المتابعين، حيث أنه هو اللاعب الأول حاليًا في بلده.

كيف يبدو تمثال هالاند؟

The new statue of Erling Haaland is... interesting pic.twitter.com/Eq1QQqs6x2 — Hdhehehsdhsh (@James2390421) May 5, 2022

الفنان النرويجي "كجيتل باران" هو الرجل المكلف بمهمة إنشاء تمثال هالاند، حيث يقوم بنحته باستخدام منشار الجنزير، مع وضع المنتج النهائي على ارتفاع يزيد عن ثلاثة أمتار ويزن أكثر من 700 كيلو جرام.

وقال باران لـ "NRK": "إنه لشرف عظيم لي أن يُسمح لي بصنعه كمنحوتة، إنه أمر صعب حقًا".

وواصل: "من الرائع العمل بالخشب. يمكنك أن ترى أنه يبرز ويعيش، ويحصل على طابعه الخاص".

كيف تبدو تماثيل رونالدو وصلاح؟

كان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، والذي عاد حاليًا إلى ملعب أولد ترافورد لفترة ثانية مع مانشستر يونايتد، موضوعًا شهيرًا لتمثال مصنوع من البرونز تم كشف النقاب عنه في مطار ماديرا في عام 2017.

Four years since this Cristiano Ronaldo statue was unveiled at Madeira airport 🧐 pic.twitter.com/WbHwEumY6h — GOAL (@goal) March 29, 2021

منذ ذلك الحين، رأى المهاجم البرتغالي الشهير أيضًا تمثالًا نصب في جوا بالهند.

The new Cristiano Ronaldo statue in Goa 🇮🇳 pic.twitter.com/SYduk9bcyJ — GOAL (@goal) January 6, 2022

ولا بد أن نجم ليفربول صلاح قد ترك في حيرة من أمره عندما اكتشف شكل التمثال الذي تم تشييده على شرفه عندما تم الكشف عنه للعالم في شرم الشيخ في عام 2018.

The absolute state of this Mohamed Salah statue 😂😂😂 pic.twitter.com/GzqA3DyFzU — GOAL (@goal) November 5, 2018

ومن أكثر الأعمال شهرة في كرة القدم التي تم صناعتها على مر السنين تمثال تم إنتاجه لتكريم إنجازات لاعب وسط تشيلسي وريال مدريد السابق مايكل إيسيان.

A statue of former Chelsea midfielder Michael Essien has come to light... and it's just a little bit scary. 😳



(📸 Credit: @addojunr) pic.twitter.com/5GZV2OZ5JW — GOAL (@goal) January 3, 2018

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