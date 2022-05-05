على خطى صلاح ورونالدو .. تمثال هالاند يثير السخرية في النرويج!
أصبح إرلينج براوت هالاند أحدث نجم كرة قدم يتم تخليده على شكل تمثال، حيث سار مهاجم بوروسيا دورتموند على خطى كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.
وبات الشاب البالغ من العمر 21 عامًا موضوعًا لمنحوتة خشبية عملاقة في وطنه، حيث تم صناعة التصميم المذكور في مدينة ألجارد، وهي بلدة قريبة من منطقة جايرين في جنوب النرويج حيث نشأ اللاعب الموهوب.
فيبدو أن نجم الفريق الألماني سيعامل معاملة الأساطير في النرويج في قادم السنين، وهو أمر يتفهمه المتابعين، حيث أنه هو اللاعب الأول حاليًا في بلده.
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كيف يبدو تمثال هالاند؟
الفنان النرويجي "كجيتل باران" هو الرجل المكلف بمهمة إنشاء تمثال هالاند، حيث يقوم بنحته باستخدام منشار الجنزير، مع وضع المنتج النهائي على ارتفاع يزيد عن ثلاثة أمتار ويزن أكثر من 700 كيلو جرام.
وقال باران لـ "NRK": "إنه لشرف عظيم لي أن يُسمح لي بصنعه كمنحوتة، إنه أمر صعب حقًا".
وواصل: "من الرائع العمل بالخشب. يمكنك أن ترى أنه يبرز ويعيش، ويحصل على طابعه الخاص".
كيف تبدو تماثيل رونالدو وصلاح؟
كان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، والذي عاد حاليًا إلى ملعب أولد ترافورد لفترة ثانية مع مانشستر يونايتد، موضوعًا شهيرًا لتمثال مصنوع من البرونز تم كشف النقاب عنه في مطار ماديرا في عام 2017.
منذ ذلك الحين، رأى المهاجم البرتغالي الشهير أيضًا تمثالًا نصب في جوا بالهند.
ولا بد أن نجم ليفربول صلاح قد ترك في حيرة من أمره عندما اكتشف شكل التمثال الذي تم تشييده على شرفه عندما تم الكشف عنه للعالم في شرم الشيخ في عام 2018.
ومن أكثر الأعمال شهرة في كرة القدم التي تم صناعتها على مر السنين تمثال تم إنتاجه لتكريم إنجازات لاعب وسط تشيلسي وريال مدريد السابق مايكل إيسيان.
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