على خطى ريال مدريد وبرشلونة.. باريس سان جيرمان يختار مدربه الجديد!

الدولي الإيطالي السابق على رادار النادي الذي لعب بين صفوفه لسنوات عديدة

رغم الانتقادات اللاذعة التي يوجهها نادي باريس سان جيرمان ومالكه ناصر الخليفي لكل من برشلونة وريال مدريد على خلفيه مشروع دوري السوبر الأوروبي، إلا أن النادي العاصمي يفكر في الاستعانة بأفكار الثنائي الإسباني فيما يتعلق بمدربه القادم.

باريس سان جيرمان يدرس الاستعانة بالإيطالي تياجو موتا لاعبه السابق مدربًا للفريق بدءًا من الموسم المقبل وذلك خلفًا للفرنسي الذي لم ينجح إلى الدرجة المرغوبة كريستوف جالتييه الذي لم ينجح في قيادة الفريق إلى اللقب الاهم من وجهه نظر إدارته وهو دوري أبطال أوروبا رغم وجود كتيبة مدججة من النجوم بين أروقة النادي العاصمي يقودهم الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

تياجو موتا بدوره له تجربة تدريبية مبشرة للغاية إذ إنه يدرب الآن نادي بولونيا ويقدم معه مستويات جيدة للغاية، وفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن موتا اجتمع بمسؤولي النادي لمناقشة مستقبله، يريدون بقاءه ولكنه يطلب ضمانات من كل الأنواع، كما أكدت الصحيفة الإيطالية أن أبرز المهتمين بتياجو موتا، هو باريس سان جيرمان.

بولونيا يحتل الآن المركز الثامن في جدول ترتيب الإيطالي ويقدم مستوى جيدًا للغاية برفقة الدولي الإيطالي السابق.

باريس سان جيرمان بذلك يسير على خطى برشلونة في تعيين واحد من أهم لاعبيه السابقين تشافي هيرنانديز مدربًا للفريق وكذلك على خطى ريال مدريد الذي استعان في مرحلتين سابقتين بزين الدين زيدان أحد أهم أساطيره.

وهناك حديث قوي بين أروقه النادي الملكي الآن حول أن خليفة كارلو انشيلوتي لن يكون سوى أحد لاعبي ريال مدريد السابقين تشابي ألونسو أو راؤول جونزاليس.