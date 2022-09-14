على خطى ريال مدريد .. برشلونة بالقميص الأبيض الموسم المقبل!

ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها برشلونة القميص الأبيض

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار نادي برشلونة بارتداء اللون الأبيض في قميص الموسم الجديد، وهو اللون الذي يشارك به الغريم التقليدي ريال مدريد.

وتتغير قمصان فرق كرة القدم كل موسم بتصميمات جديدة وفي بعض الأحيان يتم تحديث الألوان بدرجات مختلفة في القميص الأساسي أو تغييرها في القميص الاحتياطي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن برشلونة قد قرر العودة إلى الماضي بتصميم قميص الفريق الأساسي بنمط كلاسيكي.

فيما سوف يرتدي البلوجرانا القميص الاحتياطي باللون الأبيض، وهو الأمر الذي طرح للنقاش لدى مجلس إدارة الفريق الكتالوني قبل الاستقرار على فعله.

حيث كان برشلونة يرتدي القميص الأبيض بانتظام حتى سبعينيات القرن الماضي، وكان يوهان كرويف من الأسماء التي شاركت بهذا اللون في آخر موسم ظهر فيه البلوجرانا بالأبيض (1977-78).

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ووفقًا لتقرير "سبورت"، فإن إدارة الفريق مقتنعة أن القميص الأبيض الجديد سيكون واحدًا من الأكثر المنتجات مبيعًا في التاريخ، ولا تريد أن تلتفت إلى الانتقادات.

أما بالنسبة للقميص الأول الذي سيرتديه برشلونة الموسم المقبل، أشار التقرير إلى عودة البلوجرانا للماضي، حيث سيعود التصميم إلى عام 1912.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة فريق إلتشي يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.