على خطى رونالدو .. باريس يعرض نيمار على مانشستر سيتي وجوارديولا يرفضه!

إدارة باريس قررت التخلص من نيمار بالفعل

كشفت تقارير صحفية عن وجود نية لدى إدارة فريق باريس سان جيرمان للتخلص من الجناح البرازيلي نيمار في سوق الانتقالات الحالي من خلال عرضه على بعض الأندية.

وكانت الأنباء في الفترة الماضية تشير إلى رغبة ملاك النادي الباريسي بالتخلص من نجم برشلونة السابق، وذلك بعد أن انخفض مستواه وغضبت منه الجماهير إلى أن وصل الحال إلى إطلاق صافرات الاستهجان عليه.

وبحسب ما أوردته "GFFN" فإن باريس سان جيرمان قد عرض اللاعب على فريق مانشستر سيتي، وسط وجود اهتمامًا من قبل نادي تشيلسي.

ماذا حدث؟

أوضح التقرير أن إدارة الفريق الباريسي قد قررت التخلص من نيمار بالفعل، وذلك بعد عرضه على نادي مانشستر سيتي لضمه، لكن الكلمة الأخيرة ترجع للمدرب بيب جوارديولا.

وأشار التقرير إلى غلق النادي السماوي لتلك الفكرة من خلال رفضهم لإجراء المحادثات حول ضم نيمار من الأساس، بسبب عدم اقتناع المدرب الإسباني.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حديث مدرب باريس، كريستوف جالتييه، الذي أوضح فيه أن يريد بقاء نيمار في الفريق، وأن بإمكانه صناعة "التوازن" من خلال تواجده.

ماذا عن تشيلسي؟

أشار التقرير إلى وجود رغبة متزايدة لدى إدارة الفريق اللندني من خلال المالك الأمريكي الجديد، تود بولي، للتعاقد من النجم البرازيلي.

وهو الأمر الذي لا يتعارض مع رغبة المدرب الألماني توماس توخيل، حيث أنه كان يطالب بضم رافينيا الذي ذهب في النهاية إلى برشلونة، وبالتالي يرغب مدير تشيلسي بتدعيم خط الهجوم بجناح جديد.

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي قد تعاقد بالفعل مع الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، كما يهتم أيضًا بقلب دفاع فريق إشبيلية جول كوندي، ويبدو أن سوق الانتقالات الخاص بالبلوز لم ينته بعد.