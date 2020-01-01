على خطى رودريجيز .. إيفرتون يحاول إنقاذ إيسكو من دكة ريال مدريد

زيدان يتجاهل اللاعب بشكل واضح منذ بداية الموسم

بدأ إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد، التفكير جدياً في الرحيل عن النادي الإسباني، من أجل الانتقال لخوض تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي.

المدرب زين الدين زيدان، قرر استبعاد اللاعب تماماً من حساباته هذا الموسم، ووضعه على قائمة البيع لفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن الخطة الحالية لريال، هي تركه يرحل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ولكن مع إلزامية الشراء.

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الأندية المهتمة بالتعاقد مع إيسكو، سيجب عليها دفع راتب اللاعب كاملاً خلال فترة الإعارة، والذي قد يصل إلى 19.95 مليون يورو.

ريال مدريد تحدث مع ممثلي اللاعب طوال الأسابيع الماضية، وسط تأكيدات حول البحث عن مشترين محتملين في إنجلترا وإيطاليا.

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الصحيفة الإنجليزية أكدت أن إيفرتون يعتبر من الوجهات المفضلة لإيسكو، بعد تألق زميله السابق خاميس رودريجيز تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويطمح صانع الألعاب الإسباني في استعادة مستواه مع أنشيلوتي، مثلما فعل رودريجيز بعد انتقاله لإيفرتون في الصيف، حيث تمكن من تثبيت أقدامه سريعاً في البريميرليج.

وأشارت "ميرور" إلى وجود اهتمام من يوفنتوس، آرسنال، وكذلك إشبيلية بالحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي بيناير.

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 سنة، شارك في مباراتين فقط كأساسي مع ريال مدريد هذا الموسم بالدوري الإسباني، ولم يشارك في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.