على خطى تشافي.. مدافع البلوجرانا السابق يعود لتدريب رديف برشلونة!

برشلونة يفضل أن يعطي الإدارة الفنية لنجومه السابقة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة مدافع برشلونة السابق إلى فريقه في الفترة المقبلة لتدريب رديف النادي الكتالوني.

حيث من المقرر أن يعود رافاييل ماركيز مدافع البلوجرانا السابق إلى النادي الموسم المقبل لتدريب الفريق الثاني خلفًا لسيرجي بارجوان.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإنه لم يتم الإعلان رسميًا عن الموعد حتى الآن ولكن تم الاتفاق على الشروط والاتفاق ساري المفعول مع المكسيكي.

حيث أمضى ماركيز سبع سنوات في النادي الكتالوني كلاعب، وحصل على 12 لقبًا، من بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر كأحد أفضل اللاعبين المكسيكيين في كل العصور، ولعب 147 مباراة لبلاده، وسجل 17 هدفًا.

ويعني تعيين ماركيز أن سيرجي برجوان يتنحى جانباً بعد توليه منصبه في عام 2021.

❗ ÚLTIMA HORA



Sergi Barjuan deja de ser entrenador del Barça B



🔗 Todos los detalles: https://t.co/0T8rgoHNSW pic.twitter.com/UTH4vhCN9P — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) June 28, 2022

ويُنظر إلى سيرجي عمومًا على أنه قام بعمل جيد، كما هو موضح في عدد اللاعبين الذين تقدموا إلى الفريق الأول في فترته، الأمر الذي أثر أيضًا على نتائج فريق الرديف على أرض الملعب.

فمع معاناة برشلونة اقتصاديًا وكثرة الإصابات، غالبًا ما تمت مداهمات الفريق الثاني الموسم الماضي لتعزيز قائمة الفريق الأول.

لكن يبدو وأن البلوجرانا يرى أنه من الأفضل أن يخوض فريق الرديف تجربة جديدة مع واحد من أفضل الأسماء التي شاركت بالنادي من قبل.

اقرأ أيضًا..

سرقة مقتنيات بقيمة 2.9 مليون يورو من منزل نجم باريس سان جيرمان

كومان: لابورتا أخطأ .. و60 مليونًا من أجل ليفاندوفسكي؟ لدي شكوكي

بألوان العلم السعودي .. نيوكاسل يكشف عن قميصه الثالث