على خطى إنتر.. مالك روما الجديد يسعى لسرقة يوفنتوس

مجموعة فريدكين الأمريكية التي تقترب من الحصول على ملكية نادي روما تسعى لضم فابيو باراتيتشي من يوفنتوس لبدء مشروع رياضي جديد.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الإدارة الأمريكية لمجموعة فريدكين التي اقتربت من الحصول على ملكية نادي روما قد وضعت خططًا من أجل تطوير الفريق بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل تيمبو" والتي أكدت أن أبرز تلك الخطط هي استقدام فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس في الوقت الحالي.

قيام روما بتلك الخطوة سيشبه لحد كبير ما قام به إنتر قبل أشهر قليلة عندما استقدم جوزيبي ماروتا المدير السابق لنادي يوفنتوس ليضع الخطوط العريضة في إعادة النيراتزوري للقمة.

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ولن تكون الأمور المادية أزمة بالنسبة للمالك الجديد الذي استفسر بالفعل عن راتب باراتيتشي وعلم أنه لن يتجاوز الثلاثة ملايين يورو وهو ما يراه معقولًا.

وبدأت الأمور في يوفنتوس مؤخرًا في الغليان بعدما خسر الفريق صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لصالح إنتر بهزيمتين أمام هيلاس فيرونا ونابولي بظرف ثلاث جولات.

وتفكر الإدارة الجديدة للنادي أيضًا في مدير فني جديد للفريق خلفًا للمدرب الحالي باولو فونسيكا الذي لم يقدم المأمول منه حتى الآن.

جدير بالذكر أن عملية بيع جيمس بالوتا للنادي تمر بسلاسة خلال الأيام الجارية ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمية عن نقل ملكية الجياليروسي خلال الساعات المقبلة.