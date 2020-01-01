على حساب ريال مدريد .. برشلونة نادي القرن "الحقيقي"

مركز إحصاء وبحوث وتاريخ الكرة الإسبانية يمنح برشلونة لقب أفضل أندية القرن الـ 21 حتى الآن في إسبانيا.

كشف مركز إحصاء وبحوث وتاريخ الكرة الإسبانية عن تصنيفه الخاص بأفضل أندية القرن الـ 21 في إسبانيا حتى الآن والذي شهد تواجد برشلونة وريال مدريد وغيرهم.

جاء هذا في تصنيف أقامه المركز بنفس معايير الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، المعروف بمثل تلك التصنيفات لكن على مستوى دولي وقاري.

وشمل التصنيف أداء الفرق الإسبانية في كل البطولات المحلية والقارية والدولية بداية من موسم 2000/2001 وحتى موسم 2019/2020.

المزيد من الفرق

وحصل برشلونة على 3465 نقطة في التصنيف الذي صدر اليوم متفوقًا في المركز الأول على ريال مدريد صاحب الوصافة بـ 3347 نقطة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

كما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بالتصنيف برصيد 2149 نقطة بالرغم من خوضه أكثر من موسم بالدرجة الثانية خلال تلك الفترة.

فيجو: رونالدو يستطيع الاستمرار لسنوات، ولو أراد ميسي الرحيل فلن يوقفه أي شيء

وضمت القائمة 15 فريقًا وكان المعيار الأساسي فيها ألا يدخلها أي فريق بعدد نقاط من ألف نقطة، لذلك شملك بالترتيب بعد أتلتيكو مدريد فالنسيا وإشبيلية وفياريال وأتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا وسيلتا فيجو وإسبانيول وريال بيتيس، وريال سوسييداد وملقة وخيتافي وريال مايوركا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حصد لقب نادي القرن الأوروبي عن القرن الـ 20 قبل سنوات من قبل الاتحاد القاري.