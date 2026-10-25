على حافة الهبوط.. تقييمات كارثية لنجوم مانشستر يونايتد في ليلة الإذلال بثلاثية بورنموث!

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بلغ موسم مانشستر يونايتد حضيضًا جديدًا على أرض ملعب أولد ترافورد بعدما تلقّى خسارة ثقيلة وشاملة بنتيجة 3-0 أمام فريق بورنموث الذي قدّم أداءً فعّالًا، وترك الشياطين الحمر على حافة منطقة الهبوط بسبع نقاط من ثمانية لقاءات.

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فشل قرار مايكل كاريك باستبعاد برونو فيرنانديش من التشكيلة الأساسية فشلاً ذريعاً، إذ افتقر أصحاب الأرض إلى أي شرارة إبداعية في غيابه. وعلى الرغم من استحواذه على الكرة بنسبة 62%، أطاحت بمانشستر يونايتد سلسلة من الأخطاء الفردية، ما سمح للفريق الضيف بتسجيل قيمة أهداف متوقعة (xG) أفضل بلغت 2.24 مقابل 0.61 المتواضعة للغاية.

وبدأ الانهيار في الشوط الأول عندما سجّل رايان وماركوس تافيرنييه في وقت متقارب ليصيبا جمهور ستريتفورد إند بالذهول، قبل أن تأتي ضربة إيفانيلسون في الدقيقة 71 كضربة قاضية. ومع عدم فوز مانشستر يونايتد في ثماني مباريات، بلغت الضغوط على كاريك حد الغليان بعد أداء خالٍ من أي هوية تكتيكية. فيما يلي نقيّم لاعبي مانشستر يونايتد.

حارس المرمى والدفاع

سيني لامنس - 3/10 عاش سيني لامنس فترة ما بعد الظهيرة صعبة وتُرك دون حماية من خط دفاعه خلال أجزاء كبيرة من المباراة. وفي حين تصدّى لامنس لمحاولة رايان من مسافة قريبة في الدقيقة 50، إلا أن مرماه اهتز ثلاث مرات، وزاد من معاناة الفريق بسوء تقديره لتمريرة من لويس كوك، إذ خرج بطريقة سيئة ليهدي إيفانيلسون الهدف الثالث.

ديوجو دالوت - 5/10 كان ديوجو دالوت واحداً من قلة من اللاعبين الذين حاولوا باستمرار الاندفاع للأمام من الجهة اليسرى، لكنه أخفق في تقديم محصلة هجومية ذات قيمة. وعلى الصعيد الدفاعي، كان دالوت متماسكاً نسبياً مقارنة بزملائه، رغم أنه لم يستطع النهوض بوحدة دفاعية مفككة تماماً.

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ليني يورو - 3/10 نجح ليني يورو في قطع كرة حاسم مبكر لإحباط إيفانيلسون، لكن فترة ما بعد الظهيرة لديه تحددت بخطأ كارثي. فقد انزلق يورو في أسوأ توقيت ممكن في نصف ملعبه، ما سمح لأدريان تروفير بسرقة الكرة وتهيئتها لتافيرنييه ليسجّل الهدف الثاني.

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هاري ماجواير - 3/10 قدّم هاري ماجواير أداء سيئ للغاية، فقد نال ماجواير إنذاراً في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وبدا بطيئاً أمام سرعة الفريق الضيف، وأخفق في تنظيم خط دفاع جرى تفكيكه مراراً. وكاد خطؤه في بداية الشوط الثاني أن يُدخل إيفانيلسون لتسجيل هدف ثالث، لولا أن راية التسلل أنقذته.

أيدن هيفن - 2/10 عاش أيدن هيفن فترة ما بعد الظهيرة بائسة، إذ أضاع الكرة مراراً، قبل أن يُستبدل في الدقيقة 65. وارتكب هيفن تدخلاً متهوراً بالقدمين أكسبه بطاقة صفراء في الدقيقة 37، منح مباشرة الركلة الحرة التي سُجّل منها الهدف الأول.

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خط الوسط

أندري سانتوس - 4/10 نال أندري سانتوس بطاقة صفراء في الدقيقة 22 بعد تدخل قوي، ما يعني أنه كان مضطراً للعب بحذر شديد طوال ما تبقى من المباراة. ولعب سانتوس الدقائق التسعين كاملة وأظهر بعض الروح القتالية في الوسط، إذ أُبعدت ضربة رأس متأخرة له، لكنه نادراً ما اقترب من لاعبي بورنموث الخطرين.

كارلوس باليبا - 4/10 عانى كارلوس باليبا في فرض نفسه بدنياً في الثلث الأوسط. وفي حين حاول باليبا تمرير الكرة وتدويرها، كانت تحولاته الدفاعية بطيئة، وجرى استبداله في الدقيقة 72 مع ابتعاد المباراة أكثر عن متناول الفريق.

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يوري تيليمانس - 3/10 عاش يوري تيليمانس 45 دقيقة كابوسية. فقد كانت كرة أرضية خطرة في الدقيقة 32 مساهمته الحقيقية الوحيدة، ونال تيليمانس إنذاراً في الدقيقة 40 لإسقاطه لويس كوك قبل أن يُستبدل في الاستراحة.

الهجوم

ميسون ماونت - 6/10 عمل ياسون ماونت بجد في الضغط وكان المنفذ الإبداعي الأكثر رغبة لدى مانشستر يونايتد في يوم كئيب. ومع وجود برونو فيرنانديش على مقاعد البدلاء، وقع العبء الإبداعي على ماونت، الذي جرّب حظه من مسافة بعيدة دون أن يزعج جوردجي بيتروفيتش بجدية، في حين كانت ركلاته الركنية سيئة باستمرار.

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أماد ديالو - 4/10 وجد أماد ديالو نفسه منعزلاً على الجناح الأيمن خلال فترات طويلة من المباراة. ونجح ديالو في عدد قليل من اللمسات ذات القيمة داخل منطقة جزاء الخصم، وجرى تحييده إلى حد كبير من قبل تروفير قبل أن يفسح المجال لشي لاسي في الدقيقة 78.

برايان مبيومو - 5/10 كان برايان مبيومو التهديد الهجومي الرئيسي لمانشستر يونايتد بحكم الأمر الواقع، لكنه حُرم بشدة من الإمدادات. وتصدّى بيتروفيتش لمحاولة لمبيومو في الدقيقة 41، ورُفض طلبه باحتساب ركلة جزاء عند الساعة الكاملة، فبدا شخصية محبطة في مقدمة الملعب.

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البدلاء والمدرب

ليساندرو مارتينيز - 4/10 دخل ليساندرو مارتينيز بديلاً لهيفن في الدقيقة 65 وتركه رايان على الأرض في غضون ثوانٍ، إذ سدّد البرازيلي بجانب القائم مباشرة. وقدّم مارتينيز المزيد من العناد بعد ذلك، لكن المباراة كانت تتجه بالفعل نحو هزيمة ثقيلة.

ماتيوس كونيا - 4/10 دخل ماتيوس كونيا في الاستراحة بديلاً لتيليمانس لإضافة زخم هجومي. وحرّك كونيا الكرة بشكل مقبول لكنه أخفق في اختبار بيتروفيتش، إذ أرسل محاولته الوحيدة فوق العارضة.

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يوشوا زيركسي - 4/10 حلّ يوشوا زيركسي محل باليبا في الدقيقة 72. وأضاف زيركسي حضوراً بدنياً وأُبعدت تسديدة متأخرة له، لكنه لم يؤثر في النتيجة النهائية.

شيا لاسي - 5/10 حلّ شيا لاسي محل ديالو في الدقيقة 78 وكان نشطاً، إذ أرسل عرضيتين خطرتين وأُبعدت تسديدة متأخرة له.

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مايكل كاريك - 2/10 أشرف مايكل كاريك على كارثة تكتيكية. فقد ترك قرار كاريك باستبعاد برونو فيرنانديش الفريق بلا قائد ومفلساً إبداعياً. وتم تجاوز نظام 1-3-2-4 بسهولة، وأخفقت التبديلات في معالجة العيوب البنيوية التي أدت إلى استقبال ثلاثة أهداف على أرضه.