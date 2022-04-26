"على تاليسكا العودة للدوري السعودي بعد اعتزال الدوسري"

يعتقد الإعلامي الرياضي سامي الحريري أن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، لن يحقق أي نجاحات مع العالمي، طالما استمرت مسيرة سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، في الملاعب.

فرحة تاليسكا بالسخرية من الدوسري لم تكتمل:

في 21 من فبراير الماضي، استضاف العالمي، الزعيم على ملعب مرسول بارك، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تاليسكا افتتح التهديف في المباراة في الدقيقة 17، وقرر أن يحتفل بطريقة الخلط الخاصة بالدوسري، مع تعبيرات ساخرة بوجهه من لاعب الزعيم. (شاهد الفيديو)

لكن في المباراة نفسها، سجل الدوسري، وقام بالاحتفال مع جماهيره، قائمين جميعًا في المدرجات بتنفيذ احتفالية الخلط.

وأطاح الهلال بالنصر من كأس الملك، إذ فاز في تلك المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد.

ماذا قال الحريري عن تاليسكا؟

العالمي سيخرج خالي الوفاض من الموسم الجاري، فهو من ودع دوري أبطال آسيا 2021، ولم يتأهل لنسخة 2022 من البطولة القارية، بجانب وداعه لكأس الملك.

أما على مستوى الدوري المحلي، فهو يأمل في حجز مقعد في النسخة المقبلة من البطولة القارية، إذ يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، مبتعدًا عن الوصافة بنقطة واحدة، وعن الصدارة بـ12 نقطة، مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.

الحريري نشر صورة لتاليسكا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر بها حسرته في إحدى المباريات، وعلق: "نظرة حسرة على الموسم الصفري، حاول مرة أخرى بعد اعتزال سالم".

نظرة " حسرة " على الموسم الصفري :

حاول مره آخرى :

بعد إعتزال سالم .. #حقيقة pic.twitter.com/zRNgnZY5zl — سامي الحريري (@SamiAlharirii) April 25, 2022

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