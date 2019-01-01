"على برشلونة ضم نيمار وجريزمان"

السكرتير الفني الأسبق لفريق برشلونة أوربانو يؤكد على ضرورة حصول الفريق على كل من جريزمان ونيمار في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أوربانو السكرتير الفني الأسبق في فريق برشلونة على ضرورة حصول النادي الكتالوني على خدمات كل من أنطوان جريزمان ونيمار دا سيلفا في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات إذاعية أدلى بها أوربانو لصالح "راديو كتالونيا" وأكد خلالها أن الأمر لو كان في يده لكان قد حسم الصفقتين فورًا.

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وقال "أنا معجب بكلا منهما، ولو كان الأمر في يدي لكنت قد قمت بالتوقيع معهما فورًا بصفوف برشلونة، لكن الأمور ليست بتلك البساطة".

وأضاف: "عودة نيمار صعبة للغاية بسبب ما قام به في صيف 2017 عندما رحل لباريس سان جيرمان، لكنه يملك جودة فنية كبيرة للغاية".

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وأكمل عن ديمبلي: "لديه مستقبل كبير للغاية، فهو لا يزال شابًا، لقد علمنا أنه لديه عدة مشاكل قبل التوقيع معه من دورتموند لكن موهبته كان له الكلمة العليا في الصفقة".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد ربطت نيمار بالعودة لبرشلونة خاصة بعد تصريحات ناصر الخليفي الأخيرة التي هاجم فيها تصرفات اللاعب.