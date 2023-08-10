على أريكة منزله.. أول رسالة من تيبو كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد الإصابة الصادمة!

الكلمات الأولى للبلجيكي..

أتت أنباء تعرض حارس ريال مدريد تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة صادمة لعشاق النادي الملكي.

البلجيكي الدولي من المرشح أن يغيب عن معظم مباريات الموسم المقبل، ما يضع المدرب كارلو أنشيلوتي في ورطة حقيقية قبل أسابيع قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفي.

وكتب كورتوا عبر إنستجرام: "لم أتوقع أبدًا أن أمر بشيء من هذا القبيل، ولكن حان الوقت الآن لقبوله وفعل كل شيء للتغلب عليه والعودة أقوى".

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وأضاف: "شكرًا لكم جميعًا على الطاقة والحب والتشجيع، أؤكد لكم أنهم يحفزونني على التعافي في أقرب وقت ممكن".

أتى ذلك مرفقًا بصورة للحارس البلجيكي وقدماه في الجبس على أريكة في منزله، ليؤكد أنباء الإصابة بشكل قاطع.