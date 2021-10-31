"على النصر التجديد لحمد الله والاستغناء عن أبو بكر"

نصيحة لإنهاء أزمات نادي النصر

وجه الإعلامي الرياضي علي السلمي نصيحة إلى نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بعد نتائج الفريق غير الجيدة الفترة الماضية، والهجوم الذي يتعرض له مسؤولي النادي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأصفر.

النصر يقدم نتائج غير جيدة الفترة الماضية، بعد الخروج في دوري أبطال آسيا على يد الهلال في نصف النهائي، حيث خسر مباراة أمام الاتفاق، وتعادل في الأخرى أمام الفيحاء.

السلمي كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" طالب فيها من إدارة النصر، بضرورة تجديد عقد حمد الله ولاعبان، والاستغناء عن الكاميروني فينسنت أبو بكر والأرجنتيني فونيس موري.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حاليًا، عالجوا المشاكل الإدارية، وجددوا عقود حمد الله والخيبري ومختار، في الشتوية: انهوا عقدي أبو بكر وموري، واستقطبوا بدلًا منهما ظهير يسار أو مدافع وحارس مرمى".

الإعلامي علي السلمي واصل تغريدته قائلًا: "نصيحة؛ إذا أردتم النجاح تعلموا من أخطاءكم، فالاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه بداية العودة للطريق الصحيح".

وبعد نهاية مباراة النصر أمام الفيحاء بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، خرج عبد الفتاح عسيري بتصريحات مثيرة للجدل، عن التعامل مع اللاعبين الأجانب أفضل من اللاعب السعودي.

"التعامل مع حمدالله السبب في أزمات لاعبي النصر"

البعض ربط تصريحات عسيري، بما يحدث مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، نظرًا لتعامل الإدارة معه بشكل مميز عن باقي زملائه بالفريق.