على الطريقة المصرية .. مشجع هلالي يتمنى التاسعة!

بطريقة كوميدية، تمنى مشجع هلالي أن يتوج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا 2022 للمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق الفريق اللقب الموسم الماضي.

ويمتلك نادي الهلال في جعبته 8 بطولات آسيوية، بواقع 4 دوري أبطال آسيا، وكأس الكؤوس الآسيوية مرتين، وكأس السوبر الآسيوي مرتين أيضًا.

واستعرض الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة "إم بي سي أكشن" تغريدة لأحد المشجعين الهلاليين وهو يتمنى أن يتوجه فريقه بالبطولة الآسيوية التاسعة.

المشجع قام بنشر صورة "كوميك" من أحد الأفلام المصرية، يظهر فيها الممثل رافعًا يداه ويدعي: "يا رب إحنا ناس غلابة، أرزقنا التاسعة يا رب".

وليد الفراج أبدى إعجابه بتلك التغريدة، حيث علق عليها قائلًا: "على أساس إن الهلال غلبان؟ ماشاء الله عليكم يا هلاليين".

ويستعد فريق نادي الهلال لمواجهة الشارقة الإماراتي مساء اليوم الجمعة، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

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وتُقام مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب، ببطولة دوري أبطال آسيا، في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي.