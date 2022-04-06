على الرغم من إنكار النادي .. تين هاج قريب من التوقيع لمانشستر يونايتد!

علم موقع "GOAL" بأن المدرب تين هاج قد تصدر القائمة المختصرة للمرشحين لخلافة أولي جونار سولشاير في تدريب نادي مانشستر يونايتد، ويجري العمل الآن على مزيد من المحادثات حول تفاصيل الصفقة.

وتصر مصادر داخل النادي على أن عملية التوظيف الخاصة بهم لتعيين المدير التالي لا تزال جارية وأنه لم يتم الانتهاء من أي صفقة.

لكن من الواضح أن الأمور تسير تجاه المدرب الهولندي الذي يشغل منصب المدير الفني لنادي أياكس في الوقت الحالي.

ماذا يقرب تين هاج للمنصب؟

خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، عزز يونايتد عملية التوظيف على أمل إنهاء المدرب القادم قبل نهاية هذا الموسم.

ومن المعروف أن مدرب الفريق الحالي رالف رانجنيك بات له الكلمة في اختيار الشخص الذي سيشغل المنصب في قادم الأيام، ويبدو أن قراره يميل تجاه المدرب الهولندي.

ومما يرجح كفة تين هاج أيضًا، أن حزمة التعويضات البالغة 1.7 مليون جنيه استرليني التي سيتم دفعها لأياكس، ستكون أقل من ال 15 مليون جنيه استرليني الذي كان على النادي دفعهم إلى باريس سان جيرمان مقابل جلب ماوريسيو بوتشيتينو.

وأوضح التقرير أن تين هاج لم يضع توقيعه على أوراق اليونايتد بعد، لكن هناك أملًا متزايدًا في أن يصبح المدير الفني التالي بمجرد الاتفاق على التفاصيل.

متى يكون هناك إعلان رسمي؟

لم يستبعد اليونايتد إصدار إعلان رسمي عن قراره الإداري قبل نهاية الموسم، لكنه يدرك احترام النادي الآخر.

حيث يتصدر أياكس حاليًا الدوري الهولندي قبل ست مباريات متبقية ويتقدم بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني أيندهوفن.

ماذا عن المرشحين الآخرين؟

كان مدرب إشبيلية جولين لوبيتيجي والمدرب الإسباني لويس إنريكي هما المرشحان الآخران في القائمة المختصرة للنادي.

لكن الأول استبعد نفسه من المنافسة الشهر الماضي، وأصر على أنه سعيد في إشبيلية، بينما يستعد إنريكي مع منتخب إسبانيا للذهاب إلى قطر في المونديال قادم.

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