"على الأقل لم يغادر بين الشوطين" .. أسطورة يونايتد يسخر من رونالدو

أسطورة مانشستر يونايتد، يسخر من كريستيانو رونالدو خلال مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

سخر روي كين، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "الشياطين الحمر" بسبب رحيله مبكرًا عن الفريق خلال إحدى المباريات الودية التحضيرية لموسم 2022-23.

رونالدو، وبعد أن شارك في 45 دقيقة من مواجهة رايو فاييكانو الودية، غادر ملعب "أولد ترافورد" بعد أن قرر الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق إخراجه بين الشوطين.

ومع انطلاق موسم الدوري الإنجليزي، استضاف مانشستر يونايتد نظيره برايتون على ملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة الأولى من موسم 2022-23، وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء.

مانشستر يونايتد قدم أداء مخيبًا للآمال في الشوط الأول، وتأخر بهدفين دون رد، ليقرر تين هاج إقحام رونالدو في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

ماذا قيل؟

روي كين، وأثناء استعداد رونالدو للدخول إلى المباراة من مقاعد البدلاء، قرر السخرية من "صاروخ ماديرا".

ولم يستطع روي كين مقاومة الحديث بسخرية عندما قال عبر شبكة "سكاي" الإنجليزية: "أنا سعيد لأنه لم يغادر مبكرًا".

ما هو وضع رونالدو؟

يعيش رونالدو موقفًا معقدًا مع مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد".

وعلى الرغم من رغبة رونالدو في الرحيل، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد تعارض الأمر حتى الآن.

ومع غياب الأندية الراغبة في الحصول على خدمات رونالدو، فإن البرتغالي قد يضطر للاستمرار مع مانشستر يونايتد خلال موسم 2022-23.