"علمت قبلها بدقائق" .. هاري كين يؤكد مفاجأته بإقالة مورينيو

متى علم كين إقالة مورينيو؟

قال قائد نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين إنه فلم قرار النادي بإقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو قبل إصداره رسميًا بدقائق قليلة، مؤكدًا أنه تفاجأ بذلك ولم يكن يعلم قبلها.

ومنذ أيام قليلة فقط، قام نادي توتنهام بإقالة مدربه جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج وابتعاد الفريق عن مقاعد دوري الأبطال.

ومنذ وصول المدرب البرتغالي وكان الهدف هو إعادة الفريق لمنصات التتويج والعودة لدوري أبطال أوروبا بعد الغياب الموسم الحالي، ولكن ذلك لم يحدث.

وقال المهاجم الدولي الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس إنه كانت تربطه "علاقة كبيرة" بالمدير الفني اللبرتغالي الذي حل محله مؤقتًا ماسون، مؤكدًا أنه سيفتقده بكل تأكيد في غرفة خلع الملابس

وأضاف:"لقد فوجئت بما حدث وسأكون صادقًا تمامًا، جئت وعلمت ذلك في الصباح وربما اكتشفت ذلك قبل خمس إلى عشر دقائق من إعلانه رسميًا عبر جميع الوسائل".

وتابع: "كان الكثير من التركيز على نهائي كأس كاراباو والاستعداد لذلك، ولكن، انظر، إنها كرة القدم. لقد كنت هنا الآن حيث تم إقالة اثنين من المدربين، وكلاعب لا أعتقد أنك لا تتوقع أبدًا أن يتم إقالة رئيسك لكنها جزء من اللعبة، عليك التعامل معها".

وأردف: "كانت لدي علاقة رائعة مع جوزيه، أتمنى له كل التوفيق مهما كانت وظيفته التالية، لكنه يعلم كما نعلم أن كرة القدم يمكن أن تكون حادة وعلينا فقط أن نتطلع إلى الأمام، لدينا نهائي كبير نستعد له الآن ونحن نتطلع إلى ذلك ".

توتنهام حالياً يحتل الترتيب السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، بفارق خمس نقاط عن وست هام رابع الجدول.

عاجل .. إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

وودع توتنهام منافسات الدوري الأوروبي بالخسارة من دينامو زغرب في دور الستة عشر بثلاثية نظيفة في كرواتيا، مما زاد الضغوط على مورينيو بشكل كبير.