عكس رغبة أنشيلوتي .. ريال مدريد يحدد شرطه الوحيد لبيع كاسيميرو

الصفقة قد تحدث في أي وقت

أصبح مستقبل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، أحد أهم الملفات في ريال مدريد خلال الساعات الماضية، بسبب اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.

صاحب الـ30 سنة برز ضمن أهم المرشحين للانضمام للشياطين الحمر، بعد فشل النادي الإنجليزي في ضم فرينكي دي يونج لاعب برشلونة لتدعيم تشكيل المدرب إريك تين هاج.

محطة "أوندا سيرو" الإسبانية أكدت أنه لا توجد أي عروض رسمية من مانشستر لضم النجم البرازيلي حتى الآن، ولكن من المتوقع وصول العرض الأول في أي وقت.

وأوضحت أن ريال لا يفكر في التخلص من كاسيميرو، كما أن اللاعب لا يقاتل من أجل الخروج، بسبب شعوره بالاستقرار وسعادته بوضعه الحالي في سانتياجو برنابيو.

ومع ذلك هذا الوضع قد يتغير في أي لحظة بحالة وصول العرض المناسب، الذي قد يدفع فلورنتينو بيريز رئيس النادي إلى التفكير في اللتخلي عن اللاعب.

وأشارت المحطة إلى أن مبلغ 70 مليون يورو سيكون كافيًا لإقناع ريال مدريد ببيع كاسيميرو للنادي الإنجليزي، لتصبح الكرة وقتها في ملعب نجم وسط الفريق.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال يعتبر كاسيميرو من العناصر التي لا يمكن المساس بها، ولكن مع قدوم أوريليان تشواميني وتواجد سبعة لاعبين بخط الوسط، قد تكون الصفقة أكثر قابلية للحدوث.

يذكر أن مانشستر يستهدف بعض العناصر الأخرى لتدعيم الفريق هذا الصيف، وعلى رأسها النجم المغربي حكيم زياش صانع ألعاب تشيلسي وكريستيان بوليسيتش جناح البلوز أيضًا.