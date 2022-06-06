عكس التوقعات .. ليفربول يعلن تجديد عقد نجمه!

ليفربول يبدأ الحفاظ على قوامه الأساسي

بدأ نادي ليفربول حملته للحفاظ على لاعبيه الذي تنتهي عقودهم في الفترة القادمة، وتوصل الريدز إلي اتفاق على تمديد عقد نجمه لموسم جديد.

ليفربول أعلن رسميًا اليوم الإثنين تجديد عقد جيمس ميلنر، لمدة موسم جديد بعدما كان عقده الحالي ينتهي 30 يونيو الجاري.

ميلنر وقع على تمديد عقده مع ليفربول لمدة عام بعد رفض عروض أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد وعدد من أندية الدوري الأمريكي

ميلنر يوقع عقدًا جديدًا في ليفربول

ليفربول أكد تجديد ملينر لعقده مع النادي لموسم آخر.

ووفقًا لمصادر خاصة ب "جول" أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا قد قبل تخفيض أجره من أجل إطالة مسيرته في الأنفيلد.

ورفض ميلنر الرحيل في صفقة مجانية إلى الدوري الأمريكي كما رفض عروض نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا والتى كانت براتب أكبر من الراتب الذي سيحصل عليه مع ليفربول.

مستقبل جو جوميز

مستقبل جو جوميز في ليفربول يعد موضوع شك في الأشهر الأخيرة، حيث لم يعد المدافع الإنجليزي يضمن مكانًا منتظمًا في التشكيلة الأساسية لفريق كلوب.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لم يشارك بشكل منتظم مع الريدز في الموسم الماضي، وعلم "جول" أنه مستعد لتجديد عقده على الرغم من عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق.

من المقرر أن ينتهي عقد جوميز الحالي في عام 2024، لكن من المرجح أن يمدد ليفربول عقده من أجل الحفاظ عليه بعيدًا عن أي أندية تبحث التعاقد مع في الانتقالات الصيفية.

يذكر أن جيمس ميلنر انضم إلى ليفربول في انتقال مجاني من مانشستر سيتي عام 2015، ومنذ ذلك الحين شارك في 289 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

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