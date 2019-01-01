عكازات فيرتونخين تثير هلع جماهير توتنهام

النجم البلجيكي يان فيرتونخين مدافع فريق توتنهام يغادر ملعب يوهان كرويف أرينا بالعجازات عقب مواجهة أياكس في نصف نهائي دوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أصابت حالة من الهلع جماهير نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عقب انتهاء مباراة فريقهم أمام أياكس أمستردام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بسبب اللاعب البلجيكي يان فيرتونخين مدافع الفريق الذي كان مهددًا بالغياب عن مباراة إياب نصف النهائي بسبب إصابته في مباراة الذهاب في لندن.

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وكان فيرتونخين قد تعرض لإصابة قوية في ملعب توتنهام الأسبوع الماضي غادر على أثرها المباراة ولم يكملها، ولعب مباراة الأمس بقناع واقي.

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وتغيب اللاعب عن احتفالات نجوم توتنهام بعد المباراة مع جماهير الفني التي سافرت لدعم السبيرز في هولندا، كما لم يظهر في منطقة التصريحات الصحفية عقب اللقب على غير العادة.

والتقطت عدسات المصورين صورة لفيرتونخين وهو يغادر الملعب على عكازات وفي قدمه جبيرة طبية ضخمة تنبأ بإصابة كبيرة تعرض لها خلال لقاء الأمس.

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عقب تحقيق الفوز على أياكس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.