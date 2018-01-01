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الدوري المصري الممتاز

عقوبة متوقعة جديدة - تعرف على مشادة صالح جمعة مع علي معلول

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علي معلول

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

نشبت مشادة بين كلًا من التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري وزميله بالفريق صالح جمعة خلال تدريبات المستبعدين.

ويواجه الأهلي نظيره النجوم، اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز، سعيًا للتقدم نحو المراكز المتقدمة في البطولة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، إن صالح جمعه دخل في مشادة مع علي معلول بسبب نتيجة التقسيمة التي أقيمت في مران المستبعدين.

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وغادر معلول مران الأهلي بسبب ما بدر من صالح جمعة، وقام بتغيير ملابسه تمهيدًا للرحيل من مقر النادي إلا وتدخل بعض اللاعبين.

وقام جمعة بتقبيل رأس علي معلول بسبب ما بدر منه، وقدم له الاعتذار على ما قام به خلال التقسيمة التي أقيمت للمستبعدين من مباراة النجوم.

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ومن المنتظر أن يقوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بتغريم صالح جمعة بعد التجاوز في حق علي معلول، عقب ما شهد به عادل مصطفى وباقي اللاعبين.

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