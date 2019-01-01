عقوبة قاسية من مانشستر يونايتد تجاه أحد المشجعين بسبب العنصرية

المشجع تم طرده من مباراة ليفربول

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه في حال ثبوت العنصرية على مشجع الفريق، الذي تواجد في مباراة ليفربول سيتم منعه من دخول الاستاد مدى الحياة.

وأوقف النادي مشجعاً في مباراة الفريقين بالأمس، نتيجة هتافه بهتافات عنصريه تجاه أحد لاعبي ليفربول.

وشدد المتحدث الرسمي للشياطين الحمر، أنه يتم التحقيق في الأمر واعتباره أولوية من الإدارة.

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وندد البيان الذي نشرته الإدارة بالعنصرية وجميع أشكال التمييز، ورفضها وأكد أنها لا تعكس قيم النادي.

ومن جانبه رحب ليفربول، بالسرعة التي بدأ مانشستر يونايتد فيها التحقيقات، وأكد أن الإدارة ستدعم أقوى إجراء يمكن اتخاذه ضد هذا الشخص.

جدير بالذكر أن مباراة الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بتوقيع ماركوس راشفورد للشياطين، وآدم لالانا للريدز.