عقوبة قاسية لمشجع سامبدوريا بسبب إهانته ضحايا طائرة تورينو

قضايا العنصرية والإهانة تتواصل في إيطاليا والضحية مشجع لسامبدوريا هذه المرة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أنه تم معاقبة مشجع لنادي سامبدوريا بمنعه من دخول الملاعب لـ 24 شهرًا بسبب سخريته من ضحايا طائرة تورينو المنكوبة.

وكان هذا المشجع قد قام بتقليد حركة الطائرة بيديه خلال مواجهة العام الماضي بين سامبدوريا وتورينو على ملعب لويدجي فيراريس كحركة مهينة لضحايا الطائرة المنكوبة في 1949.

وسقطت هذه الطائرة عام 1949 وعلى متنها جميع لاعبي نادي تورينو وكذلك جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق مما أودى بحياتهم جميعًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

والتقطت الكاميرات الأمنية الموجودة في الملعب لقطة هذا المشجع وهو يقوم بتلك الحركة، ومن ثم تعرفت على ملامحه وحددت هويته من أجل التحقيق معه.

وبعد التعرف على هويته بدأت التحقيقات معه والتي استمرت أشهر طويلة، قبل أن يصدر الحكم اليوم بمنعه من دخول أي ملعب لكرة القدم لمدة 24 شهرًا.

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يذكر أن مثل هذه العقوبات تطبق بحزم في إنجلترا ضد الوقائع المشابهة والإساءات العنصرية، ما جعل الكثيرين يطالبون بالسير على النهج الإنجليزي من أجل منع مثل هذه الممارسات.