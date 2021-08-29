عقوبة تاريخية ضد شيكابالا لإثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة

قائد الزمالك تعرض لعقوبة كبيرة

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها بشأن أحداث مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري، وقد تضمنت عقوبة تاريخية ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك.

الزمالك تُوج بلقب الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، وقد استطاع حسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة بانتصاره على الإنتاج وتعادل الأهلي مع الجونة.

ماذا حدث من شيكابالا؟

شيكابالا ظهر في مقاطع فيديو عقب نهاية مباراة الزمالك والإنتاج الحربي يحتفل مع الجماهير ويقودهم لترديد واحد من الهتافات الشهيرة التي تتضمن شتم وسباب للنادي الأهلي وجماهيره في واقعة ليست الأولى في مسيرته الكروية.

ولم يتوقف قائد الزمالك عند ذلك، بل ظهر في مقطع فيديو آخر خلال تتويج ناديه بدرع الدوري المصري عقب مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة يُحاول الاعتداء بالقول والفعل على أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري.

ما هو موقف نادي الزمالك مما حدث؟

مجلس إدارة الزمالك أصدر بيانًا استبق به عقوبات اتحاد كرة القدم ضد شيكابالا، دافع خلاله عن لاعبه وأوضح أن حفل تسليم الفريق لدرع الدوري كان سيئًا ويفتقد للتنظيم.

وطالب البيان بإجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن ما حدث وحذر من الكيل بمكيالين وطالب باتخاذ قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف.

وأعلن النادي كذلك رفضه انفراد أي طرف كان جزءًا من الأزمه باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد وأن النادي سيواجه أي شيء من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

ما هي عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا؟

اتحاد كرة القدم المصري أعلن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر مع تغريمه مبلغ نصف مليون جنيه مصري، كما قرر إيقاف لاعب الفريق "حازم إمام" لمدة 4 مباريات وفرض غرامة مالية على النادي.

إذ جاء في بيان الاتحاد الذي نشره اليوم على موقعه الرسمي وحساباته الرسمية في السوشيال ميديا:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

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